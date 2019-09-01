Анджей Дуда закликав світових лідерів не закривати очі сьогодні на "імперіалістичні тенденції" та зміни кордонів

Під час емоційної церемонії у Варшаві лідери з усього світу вдарили у дзвони пам’яті, вшановуючи бійців та жертв Другої світової війни, що почалася 80 років тому з нападом нацистської Німеччини на Польщу.

У своєму виступі президент Польщі Анджей Дуда закликав світових лідерів не закривати очі сьогодні на імперіальістичні тенденції та зміни кордонів.

Дуда не назвав країну, але згадав про агресію проти Грузії та України.

«Останнім часом у Європі ми маємо справу з поверненням імперіалістичних тенденцій, зі спробами змінити кордони в Європі силою, з агресією проти країн, захопленням їхньої землі, захопленням людей», – заявив президент Дуда.

«Заплющувати очі - це не рецепт збереження миру. Це просто спосіб посилення агресивних особистостей, спосіб, власне, надання згоди на подальші напади», - додав президент Польщі.

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