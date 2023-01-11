Дуда заявив про готовність Польщі надати Україні танки Leopard в межах міжнародної коаліції

Польща планує відправити в Україну танки Leopard у складі міжнародної коаліції, заявив президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова. "Рота танків Leopard буде передана в рамках створення коаліції. Ми хочемо, щоб це була міжнародна коаліція", - сказав він.

У Twitter Дуда також написав: "Сьогодні у Львові разом із президентами України Володимиром Зеленським і Литви Ґітанасом Науседою, ми говоримо у форматі Люблінського трикутника про військову підтримку України проти російської агресії та про інтеграцію України в ЄС і НАТО."

"Другий cаміт Люблінського трикутника. Продуктивні переговори й ухвалення важливих рішень. Реальними справами доводимо важливість співпраці між нашими країнами не лише для східного флангу Європи, але й для всієї нашої євроатлантичної коаліції держав", - написав Зеленський в Telegram.

Водночас нині в уряді Німеччини заявили, що не знають про будь-які запити від союзників щодо відправлення Leopard в Україну. При цьому, як заявив речник уряду, Німеччина тісно співпрацює зі Сполученими Штатами, Францією, Великою Британією та іншими країнами щодо військової підтримки України.

Раніше американські медіа із посиланням на власні джерела в уряді США писали, що Україна досі дотримувалася обмежень, встановлених Заходом на використання наданої Києву зброї, тож застереження щодо надсилання більш потужних систем зменшились.

Як повідомляв Голос Америки, у відповідь на українські заклики західні партнери вже оголосили про надання нових систем протиповітряної оборони й бронетехніки західного виробництва, зокрема французьких колісних танків, а також американських і німецьких бойових машин піхоти, разом з оновленими радянськими танками, які готує Чехія та передають інші країни. Але українці наполягають, що нема жодних виправдань, чому Україна і досі не отримує від партнерів певні види озброєнь, зокрема важкі бойові танки, літаки чи далекобійні ракети.

У статті використано матеріали Reuters