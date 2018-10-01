Думки в США розділились після слухань про призначення судді Кевано - опитування

Слухання у Сенаті про призначення судді Кевано призвели до ще більшого розколу між американцями, свідчить опитування, проведене на замовлення телеканалу CBS.

За кількагодинним процесом, де сенатори ставили запитання кандидатові у Верховні судді Бретту Кевано та Крістін Блейзі Форд, яка звинувачує його у домаганнях, за даними компанії Nielsen, стежили понад 20 мільйонів американців. Прямий ефір транслювали головні телеканали США, які заради події перервали свої щоденні програми.

Скандальна дискусія про події понад 30-річної давнини, що розгорнулась на очах всієї країни, лише більше поляризувала суспільство. 75% республіканців вважають, що кандидата президента Трампа у Верховні судді необхідно призначити на цю посаду. 68% демократів заявили соціологам, що цього робити не варто.

Загалом, минулого тижня, до слухань, 35% американців підтримували цю ідею, а 37% - ні, станом на понеділок, 1 жовтня, прихильників і противників Кевано стало менше - 32% і 30% відповідно.

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