Два українські банки отримають гроші від ОРІС США

Корпорація закордонних приватних інвестицій США (OPIC) оголосила початок фінансування двох проектів з підтримки малого та середнього бізнесу в Україні, повідомляє офіційний сайт ОРІС.

ОРІС є само-фінансованою урядовою установою США, яка займається підтримкою розвитку.

В рамках нових проектів для України, ОРІС виділить 10 мільйонів доларів США українському банку "Агропросперіс" (AP Bank) з метою підтримки малих та середніх фермерів.

Невеликі фермерські господарства відіграють значну роль в забезпеченні країни продуктами харчування, йдеться в повідомленні ОРІС, однак часто не мають доступу до кредитів, щоб закуповувати насіння, запчастини та паливо.

ОРІС також виділить 7,8 мільйонів доларів банку "Восток", щоб допомогти йому розширити кредитування бізнесів, розташованих у сільській місцевості.

З 2014 року інвестиційний портфель ОРІС в Україні зріс вчетверо і охоплює різні галузі, включаючи фінансові послуги, сільське господарство та енергетику.

"ОРІС відіграє важливу роль в просуванні стабільності в Україні через проекти, які напряму впливають на малий та середній бізнес, - зазначив голова ОРІС Рей Вошберн під час свого візиту до України, - обмежений доступ до фінансування – одна з найбільших проблем такого бізнесу і фінансування ОРІС допоможе місцевим банкам розширити кредитування малого бізнесу для створення робочих місць і економічного зростання".

Наразі ОРІС має 18 проектів в Україні на суму 522 мільйони доларів.

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