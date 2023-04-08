В Україну сьогодні повернулася 31 дитина зі щонайменше 20 тисяч дітей, депортованих до Росії

В Україну повернулася 31 дитина з кількох десятків тисяч, яких російські сили вивезли з окупованих територій, повідомив уповноважений з прав дітей Микола Кулеба у суботу, 8 квітня.

Українська влада намагається повернути українських дітей і протистояти російській інформаційній кампанії, в якій викрадення дітей з окупованих територій, що є за міжнародним законодавством воєнним злочином, представляється як гуманітарна акція.

Кулеба розповів, що для того, щоб повернути своїх дітей, українські матері виїхали за ними на територію Росії, де мали проходили 13-годинний допит у російських спецслужбах, а російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова провела прес-конференцію, «намагаючись нав’язати світу спотворену версію подій».

«Це була найскладніша з усіх попередніх рятувальних операцій через масштабну інформаційну кампанію Росії», – написав український урядовець у твітері.

Лише за офіційними даними, щонайменше 20 тисяч дітей були примусово вивезені російськими військовими з тимчасово окупованих територій України, розлучені з батьками та силоміць передані в російські сім’ї, тоді як рідні батьки не знали, де їхні діти та що з ними, розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час онлайн-розмови із правозахисницею та співзасновницею Фонду Клуні «За справедливість», адвокаткою Амаль Клуні.

Відома адвокатка, яка торік виступила в Раді Безпеки ООН щодо України і звірств російської армії, запевнила, що “і надалі підтримує Україну й українців, поділяє їхній біль, розуміє всю жахливість злочинів, що скоюються проти українських громадян і їхніх дітей”, інформує прес-служба Офісу президента України у суботу.

15 дітей вдалося повернути за підтримки організації Save Ukraine

Про те, які випробування, мали пройти українські матері у подорожі довжиною 3000 миль на окуповану Росією територію та назад для того, щоб вивезти своїх дітей з Росії, докладно повідомляє у суботу видання New York Times, яке опублікувало історії українських матерів.

Син-підліток однієї із героїнь публікації, силоміць вивезений росіянами, подзвонив їй, позичивши телефон у директора школи. Мамин телефонний номер хлопець знав напам'ять. Його та ще 15 дітей вдалося повернути за підтримки організації Save Ukraine, яка сприяла поїздці матерів через Польщу, Білорусь і Росію на окуповані території на сході України та в Криму. І тим самим окружним шляхом назад.

Доля цих дітей, примусово перевезених у табори чи установи в Росії (або й вже усиновлених російськими сім’ями) лягла в основу ордера на арешт, виданого Міжнародним кримінальним судом президенту Росії Володимиру Путіну та Марії Львової-Бєлової, уповноваженій з прав дітей, нагадує New York Times.

Як повідомляв Голос Америки, ордери, видані судом в Гаазі, звинувачують Путіна у воєнному злочині примусової депортації дітей з окупованих територій України до Росії.

Реальна кількість наближається до 150 000 - NYT

“Український уряд ідентифікував понад 19 000 дітей, які, за його словами, були примусово переміщені або депортовані, але ті, хто працює над цим питанням, кажуть, що реальна кількість наближається до 150 000”, - свідчать журналісти газети NYT.

Росія називала вивезення дітей “гуманітарною спробою врятувати їх із зони бойових дій”, але відмовилася співпрацювати з Києвом або міжнародними організаціями у розшуку багатьох із них, пише NYT. Видання цитує батьків, які розповідають, що діти плачуть, коли дзвонять додому, і не можуть говорити вільно. Деякі дорослі свідчать, що відпустили дітей під тиском російських чиновників і військових, які обіцяли, що йдеться лише про 2 тижні оздоровчих таборів у Криму.

Інших дітей просто забирали без попередження, як ще одного героя репортажу. Російські окупаційні війська завантажили неповнолітнього хлопчика та інших учнів у військові вантажівки. Дитина намагался втекти з території школи, де це відбувалося, але, за його словами, вчителі стежили, щоб усіх дітей було завантажено, а загалом за процесом спостерігали військові у камуфляжі та з автоматами Калашникова. Матері, яка пробувала поїхати за сином, завадили сильні обстріли.

Як повідомляв Голос Америки, понад 50 країн, а також Євросоюз виступили з спільною заявою у відповідь на організоване Росією засідання Ради Безпеки ООН, на якому по відеозв’язку виступила російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова.

Росія також намагалася стати членкинею виконавчої ради агентства ООН у справах дітей ЮНІСЕФ. Але програла вибори.