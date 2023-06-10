Двоє волонтерів поранені російськими обстрілами під час евакуації людей із затоплених територій – координаторка ООН в Україні

Керівниця Офісу ООН з координації гуманітарних питань в Україні Деніз Браун повідомила, що двох волонтерів було поранено під час російських обстрілів, коли вони намагалися евакуювати людей, постраждалих від затоплень внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Про це посадовиця повідомила у відео з місця гуманітарної катастрофи у Херсонській області, де працівники ООН перебувають з рятувальною місією. Вона сказала, що постійні обстріли перешкоджають евакуації та роботі місцевих волонтерів і гуманітарних працівників.

Браун нагадала, що обстріли людей, які рятують потерпілих, є «неприйнятними».

“Цивільні особи не є частиною війни, і потребують дотримання прав, передбачених міжнародним законодавством”, - сказала Браун.

“Це абсолютно неприйнятно”, - додала вона.

Тим часом МВС України повідомляє про мінімум 27 зниклих безвісти людей унаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. На Херсонщині підтоплено 47 населених пунктів, із них 14 – на тимчасово окупованій території. У Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт. На Дніпропетровщині відсутнє водопостачання у понад 89 тис. абонентів у 26 населених пунктах, мовиться в урядових повідомленнях.

Непрацюючі морги і лопати замість весел для човнів

Як повідомив Голосу Америки мер міста Олешки, місто було затоплено майже на 90%, а окупаційна влада не проводить евакуації.

Лише на території Олешківської територіальної громади на Херсонщині сотні мешканців і через кілька днів після підриву дамби все ще перебували на дахах власних будинків, сказав Євген Рищук.

Він підтвердив, що російські війська продовжують артилерійські обстріли, через які волонтери не можуть дістатися до сіл, на воді бути дуже небезпечно.

Окупаційна влада відібрала у селян човни перед тим, як було підірвано дамбу – мер Олешок

Люди, рятуючись, були змушені користуватися навіть лопатами замість весел.

“Якщо у містах хоч трохи знайшли човнів, то в селах їх немає зовсім. Тому що коли була окупація, окупанти повністю конфіскували всі плавзасоби у населення, вони їх позабирали чи порозстрілювали. Десь залишилися ті човни, що були у людей дома, десь були човни, але не було весел. Люди брали лопати, гребли лопатами, тобто рятувалися хто як міг”, - розповідає мер.

Скільки людей потонуло, він каже, ніхто не знає. Морг не працює через відсутність електроенергії, а тіла загиблих течія відносить до Дніпра та Чорного моря, течія була дуже сильна, каже Рищук.

Він також повідомив, що мешканцям надано акти, які необхідно скласти для самозахоронень померлих чи загиблих у доступних незатоплених місцях. “Потім після деокупації будемо померлих людей ексгумувати і перезахоронювати вже на цвинтарі”, - каже Рищук.

Від осьтрілів, каже Рищук, спалахнули лісові пожежі, які наразі нікому гасити.

“Із ситуацією з ГЕС всі забули про лісові пожежі. Дуже багато зараз лісових пожеж, тому що йдуть арт-абстріли, війна не закінчилась. ГЕС принесла біду, але ж і війна не закінчилась після цього. Гасити пожежі нічим і нікому. Безвихідь, просто безвихідь”, - сказав мер.

Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань і координатор надзвичайної допомоги Мартін Ґріффітс заявив, що гуманітарна ситуація в Україні «надзвичайно» погіршилася після руйнування дамби Каховської ГЕС.

У п'ятницю, 9 червня, він заявив, що 700 тисяч людей потребують питної води, і попередив, що руйнівні наслідки повені майже неминуче призведуть до зниження експорту зерна, підвищення цін на продукти в усьому світі та зменшення кількості харчів для мільйонів нужденних.