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Двоє волонтерів поранені російськими обстрілами під час евакуації людей із затоплених територій – координаторка ООН в Україні
Керівниця Офісу ООН з координації гуманітарних питань в Україні Деніз Браун повідомила, що двох волонтерів було поранено під час російських обстрілів, коли вони намагалися евакуювати людей, постраждалих від затоплень внаслідок підриву Каховської ГЕС.
Про це посадовиця повідомила у відео з місця гуманітарної катастрофи у Херсонській області, де працівники ООН перебувають з рятувальною місією. Вона сказала, що постійні обстріли перешкоджають евакуації та роботі місцевих волонтерів і гуманітарних працівників.
Браун нагадала, що обстріли людей, які рятують потерпілих, є «неприйнятними».
“Цивільні особи не є частиною війни, і потребують дотримання прав, передбачених міжнародним законодавством”, - сказала Браун.
“Це абсолютно неприйнятно”, - додала вона.
Тим часом МВС України повідомляє про мінімум 27 зниклих безвісти людей унаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. На Херсонщині підтоплено 47 населених пунктів, із них 14 – на тимчасово окупованій території. У Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт. На Дніпропетровщині відсутнє водопостачання у понад 89 тис. абонентів у 26 населених пунктах, мовиться в урядових повідомленнях.
Непрацюючі морги і лопати замість весел для човнів
Як повідомив Голосу Америки мер міста Олешки, місто було затоплено майже на 90%, а окупаційна влада не проводить евакуації.
Лише на території Олешківської територіальної громади на Херсонщині сотні мешканців і через кілька днів після підриву дамби все ще перебували на дахах власних будинків, сказав Євген Рищук.
Він підтвердив, що російські війська продовжують артилерійські обстріли, через які волонтери не можуть дістатися до сіл, на воді бути дуже небезпечно.
Окупаційна влада відібрала у селян човни перед тим, як було підірвано дамбу – мер Олешок
Люди, рятуючись, були змушені користуватися навіть лопатами замість весел.
“Якщо у містах хоч трохи знайшли човнів, то в селах їх немає зовсім. Тому що коли була окупація, окупанти повністю конфіскували всі плавзасоби у населення, вони їх позабирали чи порозстрілювали. Десь залишилися ті човни, що були у людей дома, десь були човни, але не було весел. Люди брали лопати, гребли лопатами, тобто рятувалися хто як міг”, - розповідає мер.
Скільки людей потонуло, він каже, ніхто не знає. Морг не працює через відсутність електроенергії, а тіла загиблих течія відносить до Дніпра та Чорного моря, течія була дуже сильна, каже Рищук.
Він також повідомив, що мешканцям надано акти, які необхідно скласти для самозахоронень померлих чи загиблих у доступних незатоплених місцях. “Потім після деокупації будемо померлих людей ексгумувати і перезахоронювати вже на цвинтарі”, - каже Рищук.
Від осьтрілів, каже Рищук, спалахнули лісові пожежі, які наразі нікому гасити.
“Із ситуацією з ГЕС всі забули про лісові пожежі. Дуже багато зараз лісових пожеж, тому що йдуть арт-абстріли, війна не закінчилась. ГЕС принесла біду, але ж і війна не закінчилась після цього. Гасити пожежі нічим і нікому. Безвихідь, просто безвихідь”, - сказав мер.
Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань і координатор надзвичайної допомоги Мартін Ґріффітс заявив, що гуманітарна ситуація в Україні «надзвичайно» погіршилася після руйнування дамби Каховської ГЕС.
У п'ятницю, 9 червня, він заявив, що 700 тисяч людей потребують питної води, і попередив, що руйнівні наслідки повені майже неминуче призведуть до зниження експорту зерна, підвищення цін на продукти в усьому світі та зменшення кількості харчів для мільйонів нужденних.
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Москва співпрацює з Іраном, щоб виробляти дрони в Росії – Джон Кірбі. Відео
"Іран співпрацює з Росією щодо потенційного будівництва виробничого підприємства або переобладнання існуючого підприємства, яке буде використовуватися в Росії, щоб фактично виробляти там же БПЛА, спроектовані Іраном", – представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.
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Масив доказів свідчить, що Каховську дамбу підірвала Росія. А пропаганда завжди діє за одним шаблоном - Поліграф
Масив доказів переконливо свідчить про те, що Каховську дамбу підірвала саме Росія. Такі висновки аналітичного розстеження опублікував проект Голосу Америки “Поліграф”. Його висновки, що включають пояснення причин впливу російської пропаганди на західні ЗМІ у процесі висвітлення підриву ГЕС, оприлюднює Українська служба Голосу Америки.
Поліграф нагадує заяву президента України Володимира Зеленського про те, що підірвати повністю контрольовану росіянами дамбу ззовні обстрілом було б “фізично неможливо”. Ще у жовтні 2022 року Зеленський попередив Раду Європи про те, що Росія замінувала дамбу. Його радник Михайло Подоляк заявив, що Росія планує зруйнувати дамбу, щоб затопити територію та зупинити український контрнаступ.
Модель обману і приховування дійсності – завжди та сама, що в Каховці, що в Бучі
Росія звинуватила у підриві дамби Україну, але Поліграф застерігає, що так само Кремль вчиняє з усіма злочинами, котрі скоює, та у котрих міжнародні інституції визнають винною саму Росію, у тому числі воєнні злочини з використанням терористичних методів.
Аналітик організації Alliance for Securing Democracy Джо Боднар, котрий відстежує російську дезінформацію, заявив, що російські пропагандисти “спрямували свої ресурси на те, щоб переконати світ, що Україна зруйнувала Каховську дамбу”. Російські державні ЗМІ та дипломатичні служби твітили про дамбу сотні разів різними мовами. Боднар порівнює це із поширенням інформації про російські злочини у Бучі.
До цього процесу долучився навіть колишній ведучий Fox News Такер Карлсон у першому випуску власного шоу у Twitter, котрий звинуватив Україну в руйнуванні дамби та обізвав президента Володимира Зеленського “щуроподібним”.
Росія звинувачує Україну у злочинах, які вчиняє сама
Таким же чином у ході свого вторгнення в Україну Росія створює наративи, звинувачуючи Київ у власних діях – пише Поліграф. Так поступали із інформацією про жорстокі вбивства у Бучі, братські могили в Ізюмі, атаку на Маріупольський театр, ракетні обстріли цивільних об’єктів та інші злочини.
Поліграф нагадує, що той же сценарій російської інформаційної політики був застосований, коли 17 липня 2014 року ракетна система 53-ї зенітно-ракетної бригади ППО Росії збила над Україною малайзійський авіалайнер MH17. Тоді Росія також закидала простір суперечливими повідомленнями.
Аналітики корпорації RAND, аналітичного та дослідницького інституту США, охарактеризували цей підхід як модель “пожежного рукава брехні”, що передбачає поширення численних і конкуруючих наративів з метою приголомшити чи розосередити аудиторію, а не переконати її в одній істині.
“Незважаючи на те, що Москва заперечує ймовірні військові злочини в Україні, ООН, міжнародні спостерігачі, правозахисні групи та інші звинуватили саме Росію в невибіркових обстрілах і бомбардуваннях населених пунктів, вбивствах цивільних і руйнуванні лікарень, шкіл і житлових будинків”, - нагадує Поліграф.
А Сергій Кислиця, представник України в ООН, звинуватив Москву в тому, що вона уникає відповідальності за руйнування дамби.
Раніше Кислиця в інтерв'ю Голосу Америки назвав підрив дамби "державним тероризмом".
Вплив російської пропаганди на висвітлення підриву дамби
Невдовзі після руйнування дамби американські урядовці сказали, що мають докази, що перед руйнуванням дамби на Каховській ГЕС стався потужний вибух, повідомив Голос Америки.
Це зафіксували американські розвідувальні супутники, оснащені інфрачервоними датчиками, пише видання The New York Times з посиланням на високопоставленого чиновника в Білому домі.
Вплив пропаганди на висвітлення теми Каховської ГЕС навіть у західних ЗМІ детально пояснила у програмі Української служби Голосу Америки журналістка Тетяна Ворожко. Окремі публікації викликали навіть офіційне обурення зі сторони МЗС України та були згодом спростовані аналітиками і, як згадано вище, подальшими даними із супутників.
"Ми побачили за ці дні певну еволюцію виствітлення теми Каховської ГЕС", - каже Тетяна Ворожко. За її словами, у перший день із ЗМІ у ЗМІ кочували тези на кшталт "ми не знаємо, що сталося", "росіяни звинувачують українців, а українці звинувачують росіян", це викликало обурення не тільки української сторони.
Так, історик Тімоті Снайдер був вимушений нагадати американським журналістам, як слід висвітлювати подібні події.
"Не можна надавати рівнозначної ваги українцям і росіянам, тобто якщо ми надаємо слово Пєскову чи іншим російським можновладцям, то це слід робити у конексті того, як вони брехали весь цей час", - наголосила Тетяна Ворожко.
Величезний вплив російської пропаганди усе ж мав короткотерміновий ефект.Тетяна Ворожко
За її словами, наразі висвітлення змінилося: до речення "сторони звинувачують одна одну" додалося "але", після якого йде повідомлення про фактаж і аналіз, які вказують на те, що це імовірно був свідомий підрив дамби з боку Росії.
Тетяна Ворожко назвала також причини проблемного висвітлення підриву дамби:
- відсутність вчасних чітких заяв американської влади про те, що підрив здійснила саме Росія
- російська пропаганда зіграла значну роль: російські ЗМІ, симпатики Росії і російські дипломати багатьма мовами наводнили інформаційний простір світу повідомленням, що за руйнуванням дамби стоїть буцім-то Україна. Прикладом цього є і шоу Такера Карлсона
- американській пресі теж потрібен був час розібратися у безпрецедентній трагічній події, знайти власні джерела, перевірити інформацію.
"Зараз уже можна побачити, що величезний вплив російської пропаганди усе ж мав короткотерміновий ефект", - підсумувала Тетяна Ворожко.
- Голос Америки
Генерал Петреус: «Українці зроблять набагато більше, ніж прогнозує більшість аналітиків». Чого чекати від контрнаступу? Оцінки експертів
Україна вже розпочала контрнаступ, хоча її керівництво не підтверджує цього офіційно, вважають більшість західних військових експертів. А щодо результатів, то багато з них очікують, що він буде успішний, хоча буде також тривалим та обійдеться Україні дорогою ціною.
Один з найавторитетніших військових експертів, колишній командувач американських військ в Іраку та Афганістані, генерал у відставці Девід Петреус вважає, що українців сильно недооцінювали.
«Українці досягнуть значних проривів і зроблять набагато більше, ніж прогнозує більшість аналітиків», – каже генерал у відставці в інтерв'ю газеті Washinton Post. При цьому він додає, що втрати будуть важкими – наступ завжди веде до більших втрат, ніж оборона. А до того ж українці не мають підтримки з повітря, на яку можуть покладатися американські військові у своїх операціях.
Washington Post очікує участі у контрнаступі близько 40 000 українських військових, навчених НАТО та озброєних західною технікою.
Спільною рисою оприлюднених прогнозів є і впевненість у тому, що ослаблення російських сил унаслідок контрнаступу дасть Україні перевагу у майбутньому вибудовуванні мирної стратегії та у захисті відвойованих територій.
"Наберіться терпіння" – СЕРА
"Контрнаступ України триває: наберіться терпіння", - радить Центру аналізу європейської політики (CEPA).
За оцінками експертів центру, нинішній контрнаступ України "швидше за все, буде повільнішим, смертоноснішим і менш вражаючим у досягненні негайних територіальних здобутків", ніж минулорічні успіхи українських військ у відвойовуванні Херсона та територій Харківщини.
"Але це не означає, що [контрнаступ] не матиме успіху", - озвучує обнадійливий прогноз СЕРА.
Одну з найважливіших ролей при цьому експерти центру відводять інженерному обладнанню, яке використовується для подолання перешкод, встановлених російськими військами навколо ключових цілей. А також - "менш гламурному обладнанню", аніж надана Заходом зброя.
Наприклад, вантажівкам, що доставляють постачання на фронт та евакуйовують пошкоджену техніку чи поранених бійців.
"Здатність України на успіх значною мірою залежатиме не лише від танків і артилерії, а й від здатності підтримувати ці платформи та війська, які ними керують", - наголошують у СЕРА.
Центр такж попереджає про можливість великих втрат, адже характер війни відрізняється від тих, які останніми десятиліттями вели американці.
"Коли контрнаступ розпочнеться серйозно, кількість українських втрат зросте до таких рівнів, які можуть здатися жахливими для американців, які звикли до двох десятиліть конфлікту низької інтенсивності", - йдеться у публікації Центру.
На відміну від війн в Іраку та Афганістані або ранніх стадій війни Росії проти України, вважають у СЕРА, контрнаступ, ймовірно, буде широкомасштабною бойовою операцією, яка призведе до 20% рівня втрат. При чому ці показники можуть зрости майже до 70% для підрозділів, які проводять операції з прориву.
"Тривала боротьба"
Цитуючи опитаних експертів, британське видання Times називає контрнаступ імовірно "лише кроком у набагато довшій боротьбі" .
За припущенням Times, контрнаступ України "починається із Запоріжжя" і просуватиметься на південь, щоб вийти до Азовського моря біля Мелітополя та Бердянська та відрізати шлях Росії до Криму.
Ще одне британське медіа - Telegraph - пише, що у першій фазі контрнаступу українці обрали "кілька міні-наступів набагато меншими командами", ніж усі готові до бою підрозділи.
Підрив Каховської ГЕС російською – реакція на контрнаступ – Telegraph
У статті видання називає підрив Каховської ГЕС російською реакцією на контрнаступ: "Українські дії в понеділок стали чітким сигналом російським військам про те, що контрнаступ перейшов в іншу фазу. Їм потрібно було щось робити, і о 2:50 вони прорвали дамбу Каховської ГЕС . Цілком ймовірно, що росіяни мали на меті менший прорив дамби, достатній, щоб зробити річку непрохідною для українського контрнаступу".
Контрнаступ почався, і буде тільки інтенсивнішим і кривавішим".Майк Мартін, науковець, автор книги "Як вести війну"
Автор статті Майк Мартін є старшим науковим співробітником Королівського коледжу Лондона та автором нещодавно опублікованої книги "Як вести війну".
Мартін наголошує на абсолютній налаштованості українських військ на успішний контрнаступ та зазначає, що він "почався і буде тільки інтенсивнішим і кривавішим".
Крим вважається однією з найімовірніших цілей для України
Інформаційна агенція Reuters з посиланням на російські ресурси повідомляє про інтенсивні бої на запорізькому фронті поблизу міста Оріхів, приблизно посередині “сухопутного мосту”, що з’єднує Росію з півостровом Крим. Саме Крим, нагадує агенція, який вважається однією з найімовірніших цілей для України.
За інформацією агенції, Київ має 12 бригад загальною чисельністю 50-60 тисяч осіб, готових до контрнаступу. Дев'ять бригад були озброєні та навчені на Заході.
Цитуючи Бена Баррі, старшого наукового співробітника Міжнародного інституту стратегічних досліджень з сухопутних військових дій, Reuters пише, що початковим пріоритетом України є спроба вивести росіян з рівноваги та досягти тактичної несподіванки через обман і маскування.
Аргумент Криму підтримує і видання Wall Street Journal: “Напрямок атак вказує на те, що Україна проводить зондування на південь у напрямку до Азовського моря, щоб перерізати сухопутний міст, який з’єднує материкову Росію з окупованим Росією Кримським півостровом”.
WSJ пише, що Україна намагатиметься подолати створені Росією оборонні рубежі десятками тисяч військових.
Також WSJ цитує коментарі військових експертів про те, що підрив Каховської дамби заважає деяким варіантам бойових дій України.
Жорсткий опір Росії
“Контрнаступ України наростає, але зустрічає жорсткий опір Росії”, - пише видання Politico.
Зокрема, видання наводить дані Вашингтонського аналітичного центру, які на основі аналізу геолокаційних кадрів доходять висновку, що українські сили, ймовірно, прорвали першу лінію оборони приблизно за 15 кілометрів на південний схід від стратегічного Оріхова Запорізької області. Але росіяни, схоже, відтіснили українські війська на їхні початкові позиції, - пише видання.
Politico також наводить висновки RUSI, британського королівського аналітичного центру, який займається оборонними дослідженнями, згідно з якими, російська оборона “може створити великі проблеми для контрнаступу України”.
“Інженерна техніка виявилася одним з найсильніших видів російської армії”, – йдеться у згаданому звіті.
Менш оптимістично виглядають і оцінки українського контрнаступу, опубліковані виданням New York Times. Як повідомляв Голос Америки, спираючись на неназваних офіційних осіб, газета припускає, що “витіснення всіх російських сил з окупованої української землі вкрай малоймовірне”.
“Яким би не був результат контрнаступу, американські та європейські чиновники погоджуються, що наразі Путін не налаштований вести переговори. Але Путін розуміє мову сили, і саме це робить контрнаступ таким важливим”, – наголошує NYT.
"Головне – не програти" – британський експерт
Тим часом під ефіру каналу SkyNews військовий аналітик Шон Белл оцінює перспективи контрнаступу України як дуже непередбачувані. Наступ, який, на його думку, вже розпочався, має перш за все, не пизвести до поразки, бо великі втрати і поразка наступу, підготовка якого тривала багато місяців, призвела б до втрати підтримки президента Зеленського як всередині країни, так і з боку союзників.
У кращому випадку, українці прорвуть російську оборону, дійшовши до Азовського моря, і відштовхнуть росіян на сході, оточивши Бахмут, вважає експерт.
“Сценарій” контрнаступу від генерала Девіда Петреуса
Повертаючись до прогнозів америкнських аналітиків, експерти кажуть, що терпіння треба набратися передусім американцям. Рафаель Коен і Джан Джентиле з Rand Corporaption кажуть, що їм треба “подолати свою пристрасть до коротких, вирішальних війн”.
Більшість воєн тривалі й виснажливі, і війна в Україні нічим не відрізняється, наголошує їхня публікація у Foreign Policy.
Генерал Петреус наголосив, що “українці повністю мобілізовані, сприймають це як свою війну за незалежність і мають високий моральний дух”. І навпаки, зазначив він, “багато російських солдатів, імовірно, не відчувають такої ж відданості своїй справі і мають досить низький моральний дух після місяців перебування в окопах і районах, де їх ненавидять місцеві жителі”.
Перефразовуючи іншого генерала - Дуайта Ейзенхауера - Петреус сказав, що “сьогодні з українськими військами повсюди йдуть надії і молитви волелюбних людей”.
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- Голос Америки
Британія надасть близько 16 мільйонів фунтів для постраждалих від підриву Каховської дамби
Британія надасть 16 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 20 мільйонів доларів США) для постраждалих від руйнування дамби у Новій Каховці та інші гуманітарні потреби України, повідомляє Міністерство закордонних справ Великої Британії у суботу, 10 червня на своєму сайті.
«Повінь унаслідок руйнування Каховської дамби завдає невимовної шкоди понад 32 000 людей, які живуть у Херсоні, і тисячам інших людей у околицях, – сказав міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.
У заяві, яку цитує міністерство на своєму сайті, він додав, що Велика Британія додаткове фінансування буде спрямовано «українським службам і гуманітарним організаціям евакуювати людей і отримати допомогу тим, хто її потребує».
«Ми продовжуватимемо підтримувати Україну у вирішенні цього жахливого інциденту», – додав Клеверлі.
Британський уряд нагадав, що вже надає Україні гуманітарну підтримку в розмірі 220 мільйонів фунтів стерлінгів.
Як мовиться у повідомленні, Партнерський фонд «Стійка Україна» під керівництвом Великої Британії вже доставив до Херсона два спеціалізовані рятувальні катери, пошуково-рятувальне обладнання та травматологічну медичну допомогу для допомоги в рятувальних операціях, які проводяться українською Державною службою з надзвичайних ситуацій.
Допомога виділяється не лише уряду, а і гуманітарним організаціям, таким як Український Червоний Хрест, допомагати евакуювати цивільних осіб, які постраждали від повені.
Загальна підтримка Великої Британії для України наразі становить 1,5 мільярда фунтів стерлінгів, що включає економічну та гуманітарну підтримку, мовиться у повідомленні.
Клеверлі, який раніше цього тижня відвідав Україну, зустрівся там з президентом Зеленським у Києві та обговорив, як Велика Британія продовжуватиме підтримувати Україну проти агресії Росії.
Пізніше цього місяця Велика Британія також збирається прийняти конференцію з відновлення України. Планується, що уряди та лідерів промисловості розроблять узгоджений багатогалузевий план допомоги Україні у відновленні після вторгнення Росії.
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