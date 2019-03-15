Держдеп: Всі американські дипломати полишили Венесуелу

Американські дипломати полишили Венесуелу на тлі погіршення відносин двох країн. Про це повідомив Держсекретар Майк Помпео у Twitter.

Останні дипломати США виїхали з посольства в Каракасі зранку в четвер, повідомляє АР.

Вони продовжуватимуть "виконувати свою місію з інших місць розташування, де вони продовжать допомагати управляти потоком гуманітарної допомоги народу Венесуели", - заявив Держсекретар США Майк Помпео.

"Ми сподіваємось на поновлення нашої присутності після того, як почнеться перехід до демократії", - наголосив Помпео.

"Наступного разу, коли прапор США буде піднято над Посольством США у Венесуелі, це буде вільна та демократична Венесуела". Так привітав рішення про відкликання дипломатів сенатор США Марко Рубіо.

Також у четвер російський "Газпромбанк" оголосив про вихід зі спільного підприємства з державною нафтовою компанією Венесуели PDVSA, повідомляє АР посилаючись на російські ЗМІ. Росія підтримує режим Ніколаса Мадуро, однак, запроваджені санкції США можуть зашкодити бізнес-інтересам Росії.

США можуть ще посилити санкції стосовно Венесуели, зокрема, заборонивши американським фінансовим установам, включаючи Visa та Mastercard обслуговувати операції в Венесуелі. Про це повідомив Reuters з посиланням на інформацію від американського посадовця.

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