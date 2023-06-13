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- Голос Америки
Дипломати США, Великої Британії та ООН засудили смертельну атаку Росії на Кривий Ріг та низку областей України
Росія учергове завдала ракетних ударів по цивільній інфраструктурі українських міст. Дипломати і міжнародні інституції засуджують смертельні атаки дронами і безпілотниками.
В Кривому Розі загинуло 11 людей, 28 - поранено, повідомили в українському уряді. Внаслідок атаки по церкві на Херсонщині загинув 72-річний священник. А у Кривому Розі пошкоджено будівлю теплоелектростанції, без електроенергії у місті залишалися три шахти, в яких були заблоковані кілька десятків людей. Без світла опинилися понад 9 тисяч людей – інформує прес-служба Міненерго.
У Донецькій області через інтенсивні обстріли знеструмлено 41 населений пункт, у Дніпропетровській – 3 населених пункти. Також пошкоджено енергетичну інфраструктуру у Чернігівській, Сумській, Херсонській, Харківській, Запорізькій областях.
“Ще одна ніч російських ракет, ще один ранок зруйнованих домівок. Попри брехню, яку видають російські рупори про війну проти України, напади на цивільне населення та спустошення, яке вона залишає по собі, фотографії, зроблені цього ранку, чітко показують жахливу правду”, - засвідчила у Twitter посолка США в Україні Бріджит Брінк.
Посолка Великої Британії у Києві Мелінда Сіммонс своєю чергою заявила: “Росія серед ночі обстріляла Україну (включно з Київською областю) крилатими ракетами та безпілотниками. Українська протиповітряна оборона виконала свою героїчну роботу”.
Сіммонс заявила, що втомлені, але рішучі мирні жителі України по всій країні “не зробили нічого, щоб заслужити це”.
Офіс ООН з координації гуманітарних питань в Україні (OCHA) заявляю, що цивільні мешканці та цивільна інфраструктура не повинні бути цілями.
“Вторгнення Росії знову забрало життя та принесло страждання народу України”, – засудила сьогоднішню ранкову атаку на Кривий Ріг керівниця офісу ООН з координації гуманітарних питань в Україні Деніз Браун.
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- Голос Америки
Остін та Міллі особисто візьмуть участь у 13-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі
Міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі 14 червня прибудуть до Вісбадена, Німеччина.
В середу вони проведуть зустріч із військовими, які працюють з Групою сприяння безпеці в Україні. Про це йдеться у повідомленні Пентагону, розміщеному на сайті оборонного відомства.
Відтак військове керівництво США відбуде до Брюсселя, де 15 червня відбудеться 13-те від початку повномасштабного вторгнення засідання Контактної групи з питань оборони України, ініційоване міністром Остіном. У засіданні візьмуть участь міністри оборони ти високі військові посадовці з майже 50 країн.
На порядку денному обговорення поточної кризи в Україні та подальшої тісної координації міжнародного співтовариства у наданні українському народу засобів, необхідні для захисту його суверенної території, йдеться у повідомленні Пентагону.
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що на засіданні будуть обговорені деталі літакової коаліції.
"В рамках засідання ми будемо обговорювати детальні речі "літакової коаліції". В даному випадку ми говоримо поки що про підготовку пілотів і не тільки пілотів, а й наших техніків та інженерів, які будуть займатися обслуговуванням літаків. Тому що це дуже складна система. Предметно питання обговорюватимуться з командами міністерств оборони Нідерландів, Данії, США та інших країн, які приєдналися до цієї коаліції", - написав міністр на своєму телеграм-каналі.
Він додав, що це війна ресурсів, тому Україна потребує не лише зброї, але і спроможностей її ремонтувати і обслуговувати. Тому, додав він, важливим питання для України є відкриття "різного типу хабів з ремонту та оснащення техніки".
Як повідомляв Голос Америки, 9 червня, Міністерство оборони CША повідомило про новий пакет допомоги Україні на суму 2,1 мільярда американських доларів, який включав боєприпаси для комплексу Patriot, безпілотники Puma, ЗРК і ракети HAWK.
У Пентагоні наголосили, що ця допомога надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI), тобто на відміну від тієї, що надається в рамках президентських повноважень і надходить негайно, ця замовляється у виробників і її доставка, як правило, займає деякий час.
Від початку повномасштабного вторгнення США надали Україні безпекової допомоги на суму майже 40 мільярдів доларів, повідомили в Пентагоні.
- Голос Америки
Представники тюркомовних народів, які мешкають у США, разом відкрито виступили проти війни. Відео
Вперше з початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну, представники тюркомовних народів, а також представники трьох конфесій – християнства, іудаїзму та ісламу, які мешкають у США, разом відкрито виступили проти війни. Акція відбулась біля будинку посольства Росії у Вашингтоні.
- Голос Америки
Росія не надає рятувальникам можливість безпечно працювати – координаторка ООН
Керівниця Офісу ООН з координації гуманітарних питань в Україні Деніз Браун повідомила, що Росія перешкоджає евакуювати людей, постраждалих від затоплень внаслідок підриву Каховської ГЕС тим, що не надає працівникам ООН гарантій безпеки.
"Ми є напоготові, – сказала гуманітарний координатор Деніз Браун, –Оперативно у нас є човни, особовий склад і запаси готові до роботи. Проте, Російська Федерація ще не надала гарантії безпеки, необхідні для перетину лінії фронту на лівий берег Дніпра, включно з Олешками", – сказала Браун у вівторок, через тиждень після підриву греблі, відповідальність за яку українська влада та західні лідери, спираючись на численні докази, покладають на окупаційну російську владу.
За її словами, її команда на місці має все необхідне обладнання для того, щоб допомогти постраждалим, але Росія не надає рятувальникам можливість безпечно працювати.
"Ці гарантії необхідні для безпеки нашої команди та не створюють додаткових ризиків для людей, яких ми маємо намір обслуговувати", – сказала Деніз Браун у заяві, поширеній прес-службою гуманітарного координатора у Twitter.
Як повідомляв Голос Америки, у суботу Браун заявила, що обстріли району, затопленого внаслідок підриву Каховської греблі, тривають, і внаслідок цих обстрілів двох волонтерів було поранено. Суботню заяву Браун розкритикували в українські користувачі соцмедіа за те, що вона не згадувала чітко, що обстріли вела саме Росія.
У відео з місця гуманітарної катастрофи у Херсонській області Браун нагадала, що обстріли людей, які рятують потерпілих, є "неприйнятними".
Раніше президент України Володимир Зеленський розкритикував міжнародні гуманітарні організації за неспроможність допомогти українцям на окупованих Росією територіях, до яких українська влада і волонтери не мають доступу.
- Голос Америки
ООН: прорив Каховської дамби матиме великий вплив на глобальну продовольчу безпеку
Прорив дамби на річці Дніпро в Україні матиме «великий вплив на глобальну продовольчу безпеку», оскільки ціни на продовольство, ймовірно, зростуть через проблеми з наступним урожаєм у регіоні. Про це у вівторок заявила Організація Об’єднаних Націй.
Глава ООН з питань допомоги Мартін Гріффітс заявив в інтерв'ю BBC Radio 4, що після руйнування Каховської дамби ціни на продовольство "неминуче зростуть".
"Це житниця, вся ця територія, яка йде до Чорного моря, Криму, це житниця не лише для України, а й для світу. І майже неминуче ми побачимо величезні проблеми зі збиранням врожаю та наступним посівом", - сказав Гріффітс.
Гріффітс додав, що також виникне "проблема з питною водою", враховуючи, що 700 000 людей залежать від цього водосховища. За словами Гріффітса, «погана вода» робить людей у регіоні вразливими до хвороб, особливо ризикують діти. Він наголосив, що пошкодження цивільної інфраструктури такого масштабу суперечить міжнародному гуманітарному праву і порушує Женевські конвенції.
Раніше директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Раян заявляв, що оперативна присутність їхніх фахівців є "в основному" на українському боці розливу води.
За його словами, ВООЗ пропонувала допомогу на територіях, контрольованих Росією, втім російська влада запевнила їх, що люди, які живуть на окупованих росіянами територіях, "перебувають під хорошим наглядом, про них добре піклуються, добре годують (і) добре підтримують", розповів директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Раян.
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