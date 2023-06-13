Дипломати США, Великої Британії та ООН засудили смертельну атаку Росії на Кривий Ріг та низку областей України

Росія учергове завдала ракетних ударів по цивільній інфраструктурі українських міст. Дипломати і міжнародні інституції засуджують смертельні атаки дронами і безпілотниками.

В Кривому Розі загинуло 11 людей, 28 - поранено, повідомили в українському уряді. Внаслідок атаки по церкві на Херсонщині загинув 72-річний священник. А у Кривому Розі пошкоджено будівлю теплоелектростанції, без електроенергії у місті залишалися три шахти, в яких були заблоковані кілька десятків людей. Без світла опинилися понад 9 тисяч людей – інформує прес-служба Міненерго.

У Донецькій області через інтенсивні обстріли знеструмлено 41 населений пункт, у Дніпропетровській – 3 населених пункти. Також пошкоджено енергетичну інфраструктуру у Чернігівській, Сумській, Херсонській, Харківській, Запорізькій областях.

“Ще одна ніч російських ракет, ще один ранок зруйнованих домівок. Попри брехню, яку видають російські рупори про війну проти України, напади на цивільне населення та спустошення, яке вона залишає по собі, фотографії, зроблені цього ранку, чітко показують жахливу правду”, - засвідчила у Twitter посолка США в Україні Бріджит Брінк.

Посолка Великої Британії у Києві Мелінда Сіммонс своєю чергою заявила: “Росія серед ночі обстріляла Україну (включно з Київською областю) крилатими ракетами та безпілотниками. Українська протиповітряна оборона виконала свою героїчну роботу”.

Сіммонс заявила, що втомлені, але рішучі мирні жителі України по всій країні “не зробили нічого, щоб заслужити це”.

Офіс ООН з координації гуманітарних питань в Україні (OCHA) заявляю, що цивільні мешканці та цивільна інфраструктура не повинні бути цілями.

“Вторгнення Росії знову забрало життя та принесло страждання народу України”, – засудила сьогоднішню ранкову атаку на Кривий Ріг керівниця офісу ООН з координації гуманітарних питань в Україні Деніз Браун.