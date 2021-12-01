Росія заявила, що деякі дипломати США мають полишити Москву до 31 січня

Співробітники американського посольства в Росії, які перебувають в країні більше трьох років, повинні будуть полишити Росію до 31 січня, заявило російське МЗС.

В Росії вказують, що цей захід є симетричною відповіддю на дії Вашингтона, згідно з якими 55 російських дипломатів, які пробули у США більше 3-х років мають полишити країну. "Ми розглядаємо американську вимогу саме як висилку і маємо намір реагувати відповідним чином", - заявила речниця російського МЗС Марія Захарова. А заступник міністра закордонних справ Росії Юрій Рябков порівняв крок Вашингтона з "фактичним руйнуванням дипломатичних місій".

В Держдепі заперечують, що вимоги США є висилкою і заявляють, що повідомили російську дипмісію про необхідність ротації ще рік тому а також, що дипмісія може замінити дипломатів, строк перебування яких завершився, іншими співробітниками.

"Так само, як і Російська Федерація, яка надає нашим дипломатам дозвіл на трьохрічне перебування в Росії, США поінформували Росію приблизно рік тому, що їхні дипломати матимуть таке саме трьохрічне обмеження", - заявив речник Державного департаменту Нед Прайс під час брифінгу для преси в понеділок.

"Підхід США створює більшу паритетність між нашими дипмісіями, адже ми проводимо ротацію наших співробітників з певною частотою і ми продовжимо обговорювати це з Росією", - додав Прайс.

Вже не вперше, звучать заяви про погіршення дипломатичних відносин між країнами. Як повідомляв "Голос Америки", 1 серпня 2021 року Росія ввела заборону на роботу російських громадян в американському посольстві. Це, за заявою Держдепу, що поставило під загрозу діяльність посольства США в Москві і здатність Держдепартаменту задовольняти консульські потреби американців в Росії. Посольство припинило видачу неіміграційних віз.

В американських місіях у Росії працює близько 120 осіб, що набагато менше 1200 у 2017 році, тоді як у російських місіях у США – близько 230 осіб, за винятком персоналу російської місії при ООН у Нью-Йорку.

В четвер очільники дипвідомств США та Росії планують зустрітись в Стокгольмі.

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