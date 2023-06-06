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Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі приїде на ЗАЕС через підрив Каховської дамби
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі повідомив, що наступного тижня відвідає Запорізьку атомну електростанцію разом з групою міжнародних експертів, які є постійно присутні на станції, у зв’язку з руйнуванням Каховської дамби. Про це очільник агенції ООН з ядерної енергетики повідомив у Twitter у вівторок, 6 червня.
"Після руйнування дамби Каховської ГЕС я очолю наступну ротацію МАГАТЕ, місію підтримки та допомоги на Запорізькій АЕС (ІСАМЗ) наступного тижня з посиленою командою", – написав Ґроссі у Twitter.
"Це є вирішальний момент для ядерної безпеки", - додав він.
Раніше у вівторок президент України Володимир Зеленський повідомив у Twitter про свою телефонну розмову з очільником МАГАТЕ у зв'язку з підривом дамби, який він назвав «російським терактом», який має «масштабні наслідки».
«Ми обговорили шляхи мінімізації ризиків для безпеки ЗАЕС. Домовлено візит пана Ґроссі в Україну», – написав президент України.
Групи експертів Агентства продовжують бути присутніми не лише на Запорізькій АЕС, а й на всіх атомних електростанціях України, щодня відстежують та доповідаютть про розвиток подій у галузі ядерної безпеки.
Після вибуху на Каховській ГЕС, що стався вночі проти 6-го червня, Міжнародна агенція з атомної енергії (МАГАТЕ) заявила, що спостерігає за становищем на Запорізькій АЕС, де реактори охолоджуються водою з Дніпра, і зниження рівня води може становити загрозу.
"Відсутність води для охолодження в основних системах водяного охолодження впродовж тривалого часу призведе до розплавлення палива та непрацездатності аварійних дизель-генераторів. Однак наша поточна оцінка полягає в тому, що безпосереднього ризику для безпеки станції немає", - сказав керівник МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі зранку 6 червня.
Днем раніше, виступаючи у Відні на засіданні ради директорів Міжнародного агентства з атомної енергії, Ґроссі заявив, що військова активність у регіоні, де розташована Запорізька АЕС, зростає.
За словами очільника МАГАТЕ, всі три діючі атомні електростанції в Україні були змушені знизити свою потужність внаслідок військових дій та проблем, пов'язаних із порушенням ланцюжків постачання та нестачею запасних частин.
Ґроссі наголосив, що днями презентував у Раді Безпеки ООН «п'ять принципів, спираючись на які ми можемо забезпечити ядерну безпеку Запорізької АЕС». Середи цих принципів, зокрема, недопущення нападу, націленого на реактори ЗАЕС, недопущення пошкодження зовнішнього живлення ЗАЕС, а також недопущення актів саботажу.
За словами Ґроссі, ці принципи отримали підтримку і в Києві, і в Москві.
Дотримання цих принципів, як сказав Ґроссі, є «життєво необхідним», оскільки «ситуація на Запорізькій АЕС останніми місяцями суттєво погіршилася через посилення військових дій».
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В останні дві доби в Україні значно активізувались бойові дії, що може свідчити про початок контрнаступу ЗСУ проти російських військ. Про це журналістам CNN повідомили “американські та західні офіційні особи”.
Представник НАТО та високопоставлений чиновник європейської військової розвідки повідомили журналістів CNN у вівторок, що ЗСУ в останні кілька днів почали перевірку російських позицій артилерійськими ударами та наземними атаками, щоб знайти вразливі зони, через які вони можуть прорватися.
Як вважають джерела CNN, руйнування дамби у Новій Каховці може ускладнити плани українських збройних сил, не лише спричинивши гуманітарну катастрофу, що завантажить український уряд вирішенням додаткових проблем, але й ускладнить для українських військ перетин річки Дніпро.
“Все, що було заплановано нижче за течією від дамби, ймовірно, доведеться перепланувати. … Зрештою, рівень води спаде, але, швидше за все, катастрофічна повінь вплине на мости та дороги в цьому районі, тому вони можуть бути непридатними для використання, як планувалося раніше”, - цитує CNN одного з європейських послів у Вашингтоні.
Голос Америки також опублікував аналіз експертів про те, що руйнування дамби у Новій Каховці, ймовірно, є спробою Росії сповільнити контрнаступ ЗСУ.
Зокрема, редактор видання The Independent Кім Сенгупта пише, що українські військові мали б використовувати маршрути вздовж дамби для транспортування бронетехніки та важкої техніки. Посилаючись на власні джерела, він повідомляє, що ЗСУ також планували висадитися на островах нижче за течією Дніпра, де вже відбуваються зіткнення.
“Затоплення цих шляхів, ймовірно, уповільнить атаки українців навколо Херсона, оскільки потрібно змінити тактичні плани та перемістити війська й озброєння — хоча зараз українські сили мають достатньо можливостей, щоб відкоригувати плани й продовжувати контрнаступ,” — зазначив редактор The Independent у статті "Атака на дамбу в Україні є безжальним актом руйнування – і показує, в якому відчаї перебуває Путін".
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