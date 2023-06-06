Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі приїде на ЗАЕС через підрив Каховської дамби

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі повідомив, що наступного тижня відвідає Запорізьку атомну електростанцію разом з групою міжнародних експертів, які є постійно присутні на станції, у зв’язку з руйнуванням Каховської дамби. Про це очільник агенції ООН з ядерної енергетики повідомив у Twitter у вівторок, 6 червня.

"Після руйнування дамби Каховської ГЕС я очолю наступну ротацію МАГАТЕ, місію підтримки та допомоги на Запорізькій АЕС (ІСАМЗ) наступного тижня з посиленою командою", – написав Ґроссі у Twitter.

"Це є вирішальний момент для ядерної безпеки", - додав він.

Раніше у вівторок президент України Володимир Зеленський повідомив у Twitter про свою телефонну розмову з очільником МАГАТЕ у зв'язку з підривом дамби, який він назвав «російським терактом», який має «масштабні наслідки».

«Ми обговорили шляхи мінімізації ризиків для безпеки ЗАЕС. Домовлено візит пана Ґроссі в Україну», – написав президент України.

Групи експертів Агентства продовжують бути присутніми не лише на Запорізькій АЕС, а й на всіх атомних електростанціях України, щодня відстежують та доповідаютть про розвиток подій у галузі ядерної безпеки.

Після вибуху на Каховській ГЕС, що стався вночі проти 6-го червня, Міжнародна агенція з атомної енергії (МАГАТЕ) заявила, що спостерігає за становищем на Запорізькій АЕС, де реактори охолоджуються водою з Дніпра, і зниження рівня води може становити загрозу.

"Відсутність води для охолодження в основних системах водяного охолодження впродовж тривалого часу призведе до розплавлення палива та непрацездатності аварійних дизель-генераторів. Однак наша поточна оцінка полягає в тому, що безпосереднього ризику для безпеки станції немає", - сказав керівник МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі зранку 6 червня.

Днем раніше, виступаючи у Відні на засіданні ради директорів Міжнародного агентства з атомної енергії, Ґроссі заявив, що військова активність у регіоні, де розташована Запорізька АЕС, зростає.

За словами очільника МАГАТЕ, всі три діючі атомні електростанції в Україні були змушені знизити свою потужність внаслідок військових дій та проблем, пов'язаних із порушенням ланцюжків постачання та нестачею запасних частин.

Ґроссі наголосив, що днями презентував у Раді Безпеки ООН «п'ять принципів, спираючись на які ми можемо забезпечити ядерну безпеку Запорізької АЕС». Середи цих принципів, зокрема, недопущення нападу, націленого на реактори ЗАЕС, недопущення пошкодження зовнішнього живлення ЗАЕС, а також недопущення актів саботажу.

За словами Ґроссі, ці принципи отримали підтримку і в Києві, і в Москві.

Дотримання цих принципів, як сказав Ґроссі, є «життєво необхідним», оскільки «ситуація на Запорізькій АЕС останніми місяцями суттєво погіршилася через посилення військових дій».

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