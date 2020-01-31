"Це буде зрадою українських військових" – американські експерти посперечались щодо оптимального майбутнього для України

Заморозити конфлікт, чи продовжити тиск на Путіна – думки дописувачів американського аналітичного центру Atlantic Council щодо оптимального розвитку ситуації на сході України розділились.

Дописувач американського дослідницького центру Atlantic Council бізнесмен Пол Ніланд виступив з жорсткою критикою попередньої публікації у тому ж виданні редактора ділового видання UBN.NEWS Джеймса Брука.

Брук у своїй статті під заголовком "Найкращим варіантом для України може бути заморожений конфлікт", закликає Україну сприйняти варіант замороженого конфлікту з Росією та звернутись до економічного примирення, за умови справжнього припинення вогню.

Ніланд опублікував відповідь на статтю Джеймса Брука, заявивши, що "сприйняття замороженого конфлікту Україною буде зрадою українських військових", а українці на окупованій території стануть заручниками загарбників. Також, стверджує Ніланд, Росія постійно порушує режим припинення вогню, чим не дозволяє заморозити конфлікт.

Замість того, щоб заморожувати конфлікт, Ніланд закликає посилювати тиск на Путіна шляхом збільшення санкцій за порушення Мінських домовленостей.

Обидва дослідники звернулись до досвіду Південної Осетії та Придністров'я. Приклад Придністров'я – непоганий для України, вважає Брук, вказуючи, що обстрілів немає, а працює вільне переміщення товарів та людей. Як і у випадку Придністров'я, так і Абхазії, Росія, ймовірно, не захоче виводити свої війська зі сходу України, додає дослідник.

Ніланд же стверджує, що навіть після 30 років, Росія не збирається йти з цих територій, а, у випадку Південної Осетії, вона проводить приховані операції з поступового розширення захопленої там території.

Брук не вірить, що вибори на Донбасі відкриють можливість для перемоги когось, хто не є повністю орієнтованим на Росію. Ніланд заперечує, вказуючи, на позицію Зеленського, який, попри початкові вагання, чітко вказав, що вибори на Донбасі мають проходити після деокупації. Ніланд також заявляє, що той факт, що бойовики на сході не прагнуть виборів, свідчить, що їх підтримка на Донбасі не така велика, а 1,7 мільйона внутрішньо переміщених осіб, які зможуть проголосувати на Донбасі також, ймовірно, не підтримуватимуть проросійську владу.

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