На передовій свободи – впливові експерти про те, як Україні позбутись статусу "сірої зони"

Колись ці країни вважали геополітичною "сірою зоною", тепер вони прагнуть, щоб до них ставились як до країн, які є "на передовій свободи". Україна, Грузія і Молдова борються за своє майбутнє у вільній, єдиній Європі, де панує безпека. Перед ними постали значні виклики у подоланні наслідків радянського періоду у реформах, а також вони протистоять втручанню Кремля у власні справи та окупації їх земель.

Такі питання плануються до обговорення на конференції американського аналітичного центру Atlantic Council.

Наживо:

Конференція в Atlantic Council зібрала впливових експертів. Своїми думками з цього питання також поділиться спецпредставник США з питань України Курт Волкер та високопосадовець Державного департаменту США Весс Мітчелл.

Представляючи конференцією, в Atlantic Council зазначили, що такі країни, як Україна, Грузія та Молдова обрали шлях економічних та політичних реформ а також зближення з Заходом.

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