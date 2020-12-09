Половина американців, які працюють з дому, воліють працювати дистанційно після пандемії  - дослідження

У середу дослідницький центр Pew (Pew Research center) опублікував результати дослідження, відповідно до якого 54% усіх американців, які кажуть, що їх роботу можна виконувати працюючи вдома, заявили, що хотіли б зберегти такий стиль роботи після пандемії.

Перехід до роботи на дистанції для багатьох дорослих працівників був відносно простим. Приблизно три чверті з тих хто працює вдома весь день або більшу частину свого часу, кажуть, що облаштувати адекватний робочий простір, було відносно легко. Більшість також кажуть, що їм було легко дотримуватися термінів та вчасно виконувати проєкти, виконувати свою роботу без перерв та відчувати мотивацію.

Більшість (64%) з тих, хто зараз працює вдома, каже, що їхнє робоче місце зараз закрите або недоступне; 36% заявляють, що воліють не йти на своє робоче місце. На запитання, як би вони почувались щодо повернення на своє робоче місце, якщо його знову відкриють у наступному місяці після опитування, 64% відповідають, що почуватимуться незручно при поверненні, а 31% відповідають, що почуватимуться дуже незручно.

Однак опитування також показало, що якщо розглянути загальну кількість американських працівників, то з них 62 відсотки не можна працювати з дому.

Дослідження показує, що існує чітка класова різниця між працівниками, які можуть і не можуть працювати дистанційно. 62% працівників, які мають ступінь бакалавра (або вищі ступені), кажуть, що їх роботу можна виконувати з дому. І лише 23% тих, хто не має ступеня чотирирічного коледжу можуть працювати дистанційно. Також більшість працівників із високим рівнем доходу можуть виконувати свою роботу вдома, а от більшість працівників із низьким та середнім рівнем доходів не можуть.

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