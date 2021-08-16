Майже 60% американців хочуть повернутися в офіси після закінчення пандемії - опитування

Кожен третій працівник у США віком до 40 років розглядав можливість змінити кар’єру під час пандемії. Про зміну роботи також задумувався кожен п’ятий працівник у всіх вікових групах. Про це повідомляє видання The Hil, посилаючись на данні опитування The Washington Post-Schar School poll.

Також респонденти сказали, що пов’язана з коронавірусом криза примусила їх замислитись над балансом між приватним життям та роботою а також своїми пріоритетами.

Майже 30% опитаних сказали, що серйозно розглядали можливість переїзду, у той час як 17% змінили місце проживання, чи то тимчасово чи то постійно. При чому більшість з них - американці віком до 40 років.

Щодо віддаленої роботи, майже 60% працівників хочуть повернутися в офіси, коли пандемія закінчиться, кожний десятий опитаний хоче «переважно» працювати вдома, і лише 8% заявили про бажання повністю працювати зі свого помешкання.

Кількість відкритих вакансій у США у червні виросла до рекордної позначки, ця тенденція вже триває третій місяць поспіль. Кількість звільнень тримається на рекордно низькому рівні за всю історію. Станом на кінець червня, на американському ринку праці було понад 10 мільйонів відкритих вакансій.

В матеріалі використані джерела The Hill, The Washington Post-Schar School poll.

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