Трирічна дівчинка пропала без вісті – сімейна собака залишилася поруч півдоби

Трирічну дівчинку в штаті Міссурі, яка пропала без вісті на 12 годин, знайшли поруч із собакою родини, яка залишилася поруч із дитиною увесь час, повідомляє Yahoo! News.

Ремі Елліот вийшла зі свого дому і побрела в сусіднє кукурудзяне поле близько 8:30 вечора в четвер, повідомила поліція. Після повідомлення її мами служба відразу ж почала шукати дівчинку, говориться на сайті.

У розшуку брало участь близько ста осіб, у тому числі правоохоронці та волонтери, а також два вертольоти, але дитину знайшов її дядько, Квінлін. Він побачив, що Ремі спала поруч із собакою, о 8:30 ранку наступного дня, інформує видання People.

Йоркширський тер'єр, що належить родині, згорнувся клубком разом із Ремі на кукурудзяних стеблах, повідомляє Yahoo! News із посиланням на прес-службу.

«Вона безумовно була виснажена, гаряча, дуже спітніла, і потрібен був деякий час, щоб вона попила що-небудь, – сказала мати Ремі Тімбер Меррітт телеканалу KFVS. – Вона сказала, що не була наляканою, тому що собака був там. Якби його не було, я думаю, що вона була б налякана».

Дорожній патруль штату Міссурі опублікував повідомлення на своїй сторінці в Twitter про випробування:

«Ось як виглядає #Громада. Правоохоронні органи, рятувальники та добровольці з громади збираються разом, щоб відшукати дитину, яка пропала без вісті. Її собака залишався поруч із нею всю ніч. #СильнішіРазом».

За винятком деяких укусів комарів та легкого зневоднення, трирічна дитина перебувала в доброму здоров'ї, пише Yahoo! News.

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