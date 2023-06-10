Зараз виконавиця разом зі своїми музикантами перебуває у своєму першому турне Північною Америкою. Під час концертів вона проводить аукціони, а зібрані кошти передає місцевим українським волонтерам. Про те, чи може бути культура поза політикою, музичний активізм та про те, як Джамала говорить про війну зі своїми синами співачка розповіла в інтерв’ю Ірині Соломко.
Джамала про культуру, музичний активізм та як говорить з синами про війну в інтервʼю Голосу Америки. Відео
“Перемога – це повне повернення наших територій”, – переконана українська співачка Джамала. За її словами, оскільки наразі немає ніяких безпекових гарантій для України, українці мають захищати себе самі. Про це переможниця Євробачення заявила в інтерв’ю «Голосу Америки» у Нью-Йорку.
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