Джамала про культуру, музичний активізм та як говорить з синами про війну в інтервʼю Голосу Америки. Відео

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Зараз виконавиця разом зі своїми музикантами перебуває у своєму першому турне Північною Америкою. Під час концертів вона проводить аукціони, а зібрані кошти передає місцевим українським волонтерам. Про те, чи може бути культура поза політикою, музичний активізм та про те, як Джамала говорить про війну зі своїми синами співачка розповіла в інтерв’ю Ірині Соломко.