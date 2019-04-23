768 мільйонів доларів у лотерею виграв 24-річний Мануель зі США

24-річний Мануель Франко виявився власником переможного квитка лотереї PowerBall. Мануель з'явився на спеціальній прес-конференції, бо за законом штату Вісконсин переможець або переможці лотереї не можуть залишатися анонімними, і їм дається 180 днів, щоб отримати приз. Виграшний квиток було придбано наприкінці березня на автозаправній станції.

Планую жити настільки нормальним життям, наскільки це можливо

Повідомляється, що чоловік забажав отримати суму цілком, а не виплатами. Після сплати податків він отримає понад 300 мільйонів доларів.

"Планую жити настільки нормальним життям, наскільки це можливо", - розповів молодий чоловік журналістам.

Джекпот є третім за величиною після світового рекорду – 1,6 мільярда доларів, який розділили переможці в Каліфорнії, Флориді та Теннессі у січні 2016 року та джекпоту на суму 1,5 мільярда доларів у Південній Кароліні минулого жовтня.

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