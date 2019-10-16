Третє розлучення Руді Джуліані - "гірке, дороге і дуже публічне", - Washington Post

75-річний Руді Джуліані, особистий адвокат президента Дональда Трампа, перебуває у процесі третього "гіркого, дорогого і дуже публічного" розлучення, - пише The Washington Post.

Джуліані опинився у центрі скандалу довкола України та бізнес-інтересів сина Джо Байдена, то ж ​журналістка видання звернулась до нього із запитанням про те, чи не заважають йому у роботі особисті проблеми.

Той написав у Twitter: "Корумпована WP невтомно працює над історіями, щоб дискредитувати мене. Впасти так низько, щоб безпосередньо запитати мене про розлучення, яке триває, аби дізнатись, чи це не впливає на мою роботу. Не впливає. Тим часом, вони не питають Байдена про 4 десятиліття продавання державної посади".

"Гарного часу для неприємного розлучення не існує, але цей час, напевно, найгірший для Джуліані", - пише авторка. Вона додає: зараз він заявляє, що це його особисте життя, хоча зазвичай всі його розлучення або початок відносин були дуже публічні й показові, і подробиці знав чи не весь Нью-Йорк.

В інтерв'ю The New York Times минулого місяця Джудіт Нейтан Джуліані сказала: "Я почуваюсь зрадженою чоловіком, якого я підтримувала усіма способами протягом понад двадцяти років. Мені прикро, що герой терактів 9/11 став брехуном".

З 1994 по 2001 рік Джуліані був мером Нью-Йорка і відіграв особливу роль у подоланні наслідків терактів 11 вересня 2001 року, за що отримав звання "Людини року" за версією журналу Time та почесний титул лицарства від королеви Єлизавети ІІ.

Для Джуліані та Нейтан це був третій шлюб, вони обоє мали дітей від попередніх партнерів. У квітні 2018 року вона подала на розлучення, звинувативши його у зраді. Жінка вимагає сплати аліментів розміром 42 тисячі доларів у місяць. Однак Джуліані каже, що не має таких грошей, адже працює юристом президента безкоштовно, роблячи послугу своєму другові Дональду Трампу. Наступне слухання справи відбудеться у січні.

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