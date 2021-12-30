Перед розмовою Байдена з Путіним, експерти на Заході розмірковують про загрозу нової аресії Росії в Україні

Розмову президента США Джо Байдена з російським президентом Володимиром Путіним заплановано на 15:30 за Вашингтоном (22:30 за Києвом). Розмова відбуватиметься на тлі нагромадження російських військ поблизу України і передуватиме зустрічам дипломатів США та Росії в рамках Діалогу стратегічної стабільності 10 січня. 12 січня також відбудуться переговори між Росією та НАТО, а 13-го - засідання ОБСЄ. Раніше цього місяця російська сторона висунула до Заходу низку умов, серед яких обмеження розширення НАТО на схід. В НАТО відкинули право вето третіх країн на розширення Альянсу.

Перемовини двох президентів відбуваються на запит російської сторони.

Байден вірно зробив, коли прийняв запит Путіна про телефонну розмову, заявив в коментарі "Голосу Америки", колишній посол США в Росії Майкл Макфол.

Він переконаний - в розмові з Путіним, Байден має чітко зазначити, що "серйозні перемовини про європейську безпеку повинні включати значно більш широкий порядок денний, ніж пропонує Путін, включаючи російські загрози для безпеки, такі як анексія Криму та визнання Південної Осетії та Абхазії а також те, що окупаційні російські сили є в Україні, Грузії та Молдові".

А от канадський експерт Майкл Маккей називає розмову Байдена з Путинім "жахливою помилкою", яка не "послабить напругу". "Неможливо вести діалог з Московською імперією, яка перебуває в самоомані і заперечує реальність вторгнення і заперечує реальність України як справжньої країни", - пише Маккей у Twitter.

Про ілюзорну реальність в якій живе Путін, пише і Ендрю Д'Аньєрі, заступник директора Євразійського центру Атлантичної ради, в статті для The Hill. Д'Аньєрі переконаний - Путін вважає незалежну Україну загрозою і його дії становлять небезпеку для російського народу. "Якщо Путін захоче додати до свого "місця в історії" через ескалацію вторгнення до України, він потенційно наражатиме на небезпеку десятки тисяч життів росіян, щоб зробити приємне власному его".

Перед розмовою Байдена з Путіним західні експерти розмірковують, наскільки реалістичною є загроза російської агресії проти України.

Financial Times наводить коментар провідного дослідника американського аналітичного центру CNA Майкла Кофмана. Кофман вважає, що Путін не блефує щодо загрози агресії. "Путін має історію застосування сили з політичною метою. Скільки нападів він має вчинити на Україну, щоб люди почали думати, що він не блефує?"

З ним погоджується експерт Foreign Policy Institute Роб Лі, який у коментарі FT вказує, що Росія може швидко накопичити сили для вторгнення "вони можуть це зробити з мінімальним попередженням".

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