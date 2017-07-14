Американці скорочують витрати

Велику роль у розвитку американської економіки відіграють споживачі. Тепер вони скорочують свої витрати.

Згідно з повідомленням Міністерства торгівлі, у червні, вже другий місяць поспіль, в країні зменшилася роздрібна продаж. У порівнянні з травнем, продаж у червні зменшилася на дві десятих відсотка. Це вже третій спад споживацьких витрат цього року.

«Це викликає незадоволення і, як здається, це зменшення на ширшій основі, сказав американський економіст з дослідної фірми Capital Economics Майкл Пірс. «У нас слабка основа, яка переходить у другу половину року».

У червні американці скоротили витрати у всіх галузях. Зменшився продаж бензину, продовольства, товарів у великих крамницях, в ресторанах і барах.

Водночас в американців зменшується довір’я до майбутнього економіки після його різкого збільшення в результаті обрання Трампа президентом. Відповідно до даних з Мічиганського університету і Національної федерації незалежного бізнесу, водночас в економіці збільшилася на 222 тисячі кількість робочих місць.

У січні американці були великими оптимістами, надіючись на те, що президент Трамп незабаром скоротить податки. Але податкову реформу відстрочують, і надії на те, що вона буде проведена в найближчому часі – зменшуються, що взагалі зменшує і довір’я до економіки.

Беручи до уваги важливість витрат споживачів для зростання економіки, оприлюднені в п’ятницю дані підкреслюють, яким викликом для Трампа буде досягнення зростання на 3%, які він обіцяв виборцям. Як передбачається, зростання економіки за весь поточний рік досягне приблизно 2%.

Міністр фінансів Стівен Мнучин заявив навесні, що потрібно від двох до трьох років для досягнення 3-відсоткового зростання.

Експерти кажуть, що слабке зростання аж ніяк не є ознакою недалекої рецесії. Зростає кількість робочих місць, безробіття мале і зарплати далі збільшуються, хоча повільно. Попросту, не відбувається зростання економіки.

«Як для американської економіки – звичайне явище», сказав Пірс.

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