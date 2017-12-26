Ефект Трампа: ряд країн розглядає можливість перенесення посольств до Єрусалиму

Ізраїль проводить переговори з більш ніж з 10 країнами, включаючи деякі європейські країни, про можливість перенесення їх посольств до Єрусалиму, пише New York Post посилаючись на інформацію від ряду посадовців.

Після того, як відповідне рішення ухвалила Гватемала, Заступник Міністра закордонних справ Ізраїлю Ціпі Хотовелі заявила, що "ряд країн зацікавлені, в тому, щоб, наслідуючи приклад президента Трама, заявити про це ізраїльське місто як про нову столицю".

За повідомленнями ЗМІ, Гондурас та Панама повідомили адміністрацію Палестини про свій намір перенести посольства до Єрусалиму.

"Ми спілкуємось з щонайменше десятьма країнами – деякі з них в Європі", - заявила Хотовелі.

Раніше, як президент Чехії Мілош Земан, так і президент Угорщини Віктор Орбан висловлювались на підтримку позиції Ізраїлю з цього питання, однак про перенесення посольств до Єрусалима не йшлося.

Цього місяця Генеральна Асамблея ООН схвалила резолюцію, яка відкидає визнання Сполученими Штатами Єрусалима столицею Ізраїлю.

Таке рішення зазнало потужної критики з боку США. Голова Постійного представництва США в ООН Ніккі Гейлі попередила, що голосування визначить те, як США розглядатимуть "країни, що не шанують нас на форумі ООН".

Українська делегація пояснила, чому не брала участі в голосуванні ГА ООН щодо Єрусалима.

За словами представників української делегації в ООН, таким чином вони висловили свою позицію, що таке голосування не сприятиме зменшенню напруги в регіоні, а статус Єрусалима має бути вирішений лише шляхом мирних переговорів.

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