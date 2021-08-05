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Виробники вакцин оприлюднюють дані про збереження ефективності щеплень з часом

На фото: картка щодо вакцинації у штаті Сіетл, США

У компанії заявили, що вакцина проти COVID-19 є на 93% ефективною за 6 місяців після другої дози. При цьому у компанії відзначили, що щеплення-посилювач може бути необхідним перед зимовим сезоном. Для порівняння, на стадії клінічних випробувань дана вакцина демонструвала ефективність у 94%.

Минулого тижня компанія Pfizer заявила, що її вакцина має 84% ефективність через 6 місяців після другого щеплення.

За повідомленнями ЗМІ, ефективність вакцини Pfizer демонструвала падіння на 6% кожні 2 місяці після часу другого щеплення.

В уряді США нині досліджують, чи існує потреба у щепленнях посилювачах проти COVID-19.

Сьогодні Центри з контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я США у соціальній мережі Twitter наголосили на важливості того, щоб особи, які отримують щеплення дводозовими вакцинами, отримували останню дозу тієї ж вакцини.

"Безпеку та ефективність отримання двох різних вакцин не було досліжено.", - відзначили в уряді США.

У статті використано матеріали Reuters, NBC.

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Розробниця вакцини проти COVID-19 надихнула на створення нового прототипу ляльки Barbie. Відео
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Розробниця вакцини проти COVID-19 надихнула на створення нового прототипу ляльки Barbie. Відео

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