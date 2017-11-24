Під час атаки на мечеть на Синайському півострові екстремісти вбили 235 молільників

Представники єгипетських органів безпеки, посилаючись на державні ЗМІ, повідомили, що в результаті атаки ймовірних екстремістів на мечеть, у якій було багато молільників, загинуло 235 людей.

Органи влади заявили, що екстремісти атакували прихильників працівників безпеки в мечеті аль-Равда у місті Бір аль-Абед, що на захід від адміністративного центру ель-Аріш.

Вони сказали, що чоловіки у чотирьох машинах відкрили вогонь по присутніх під час молитовного зібрання в п’ятницю.

Очевидці повідомляють, що вони бачили, як карети швидкої допомоги привозили жертв з місця атаки до недалеких лікарень.

Дотепер екстремісти атакували переважно сили безпеки і намагалися поширити атаки поза Синайський півострів, нападаючи на єгипетські християнські церкви та паломників.

Єгипетські сили безпеки ведуть боротьбу з бойовиками «Ісламської держави» на півночі Синайського півострова, де протягом останніх трьох років посилених сутичок екстремісти вбили сотні поліцейських і солдатів.

Після найновішої атаки екстремістів Ізраїль надіслав Єгипту вислови співчуття. Ізраїль і Єгипет, які в 1979 році підписали мирну угоду, тісно співпрацюють в галузі безпеки.

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