У результаті атаки на коптську церкву в Єгипті загинуло щонаймеше четверо людей

Нападник, який відкрив вогонь перед церквою на південь від Каїра, убив щонайменше чотирьох людей і поранив ще п’ятьох. Щонайменше одна з жертв – поліцейський.

Єгипетські органи влади заявили, що нападник загинув у перестрілці в п’ятницю біля коптської церкви Марії Міни в районі Гельван.

Офіційні особи кажуть, що продовжуються пошуки можливого другого нападника. Подробиці атаки щойно надходять. Поки що ніхто не взяв на себе відповідальності за атаку.

Проте угруповання «Ісламська держава» вбила торік десятки християн у результаті збройних напапдів і бомбових атак.

У травні 2017 року загинуло 28 людей, коли екстремісти відкрили вогонь по автобусі з коптами, які їхали на прощу до монастиря у південному місті Магага.

А у квітні цього року нападники-смертники атакували дві церкви, одну в місті Александрія, другу в місті Танта, що в дельті Нілу. У результаті атаки під час відправ Вербної неділі загинуло щонайменше 43 особи і десятки отримали поранення.

Рік тому під час атаки на каплицю головного коптського собору в Каїрі загинуло 30 людей.

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