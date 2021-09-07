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Українські моряки прибули до США для навчання на патрульному катері Island

Архівне фото: в 2018 році США передали Україні два патрульних катери Isalnd

З України до США прибув черговий екіпаж для тренувань на патрульному катері Island, повідомило Посольство України у США.

Співробітники Посольства зустріли українських моряків в аеропорту Балтимора, міста штату Меріленд, де відбуватиметься навчання з управління та експлуатації судна, написали дипломати в соцмедіа.

В дипвідомстві також наголосили, що екіпаж навчатиметься на партульному катері, на якому закінчуються ремонтно-відновлювальні роботи, і проходить планова підготовка та технічне обслуговування до передачі ВМС ЗС України цього року.

Всього в 1985–1992 роках для Берегової охорони Сполучених Штатів Америки збудували 49 катерів класу Island («Айленд»). 37 із них продовжують службу в Береговій охороні США, інші кораблі США вже передавали Пакистанові, Грузії і Коста-Риці, повідомляли у "Радіо Свобода".

Два такі катери, USCGC Cushing (WPB-1321) і USCGC Drummond (WPB-1323), збудовані 1988 року, отримала й Україна – урочиста передача відбулася 27 вересня 2018-го.

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