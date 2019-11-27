Зростання економіки США у третьому кварталі виявилося вищим від очікуваного

Зростання американської економіки у третьому кварталі виявилося швидшим, ніж повідомлялося раніше, навіть не зважаючи на незавершену торговельну суперечку з Китаєм, при цьому ціни лишилися на помірному рівні. На це вказують опубліковані в середу дані.

Збільшення обсягів експорту та інвестицій у житло сприяли коригуванню темпів зростання економіки з 1,9 до 2,1 відсотка, згідно з уточненими даними Міністерства торгівлі за третій квартал.

За даними Міністерства торгівлі, інфляція у річному вираженні у жовтні залишилася на рівні 1,3 відсотка

Однак, за словами економістів, позитивні новини затьмарюються деякими тривожними факторами.

Так, виробничі інвестиції, які сильно постраждали через торгову війну з Китаєм, помітно знизилися, хоча і менше, ніж повідомлялося раніше: на 2,7 відсотка, а не на 3.

Тим часом компанії, які нарощують запаси продуктів, додати майже 0,2 відсотка до ВВП.

Це може означати, що компанії роблять запаси напередодні запровадження мит, або що зростання обсягів споживання сповільнюється.

Більшість економістів вважало, що коригування по ВВП не буде, проте деякі вірно прогнозували коригування у бік збільшення. З урахуванням уточнень показники у третьому кварталі виявилися кращими, ніж у другому (2 відсотки). У першому кварталі зростання склало 3,1 відсотка.

Споживчі витрати, на які припадає 70 відсотків ВВП США, як і раніше залишаються на високому рівні і виросли на 2,9 відсотка, причому відзначається певнене зростання у сфері товарів тривалого користування, таких як автомобілі і техніка.

Інвестиції у сфері нерухомості зросли на 5,1 відсотка, продемонструвавши кращий показник за два роки на тлі зниження процентних ставок.

Обсяг експорту, на піку торгової війни у другому кварталі скоротився на 5,7 відсотка, у третьому кварталі виріс на 0,9 відсотка. Це на 0,2 відсотка більше, ніж повідомлялося раніше.

Імпорт також виріс більше, ніж вважалося спочатку: на 0,8 відсотка.

Без урахування нестабільного транспортного сектора кількість замовлень на товари довгострокового користування зросла на 0,6 відсотка.

На цьому негативно позначився 40-денний страйк у компанії General Motors, проте негативний ефект компенсувала велику кількість замовлень на продукцію Boeing.

За даними Міністерства торгівлі, інфляція у річному вираженні у жовтні залишилася на рівні 1,3 відсотка.

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