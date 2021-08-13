Споживчі настрої американців дещо погіршились - дослідження

Індикатор споживчої впевненості у США у серпні знизився на 13,5% до 70%. Це падіння поступається лише показникам зафіксованим на початку пандемії у 2020-му році та під час рецесії у США восени 2008-го року. Про це повідомляє видання The Hill з посиланням на дані дослідження Університету Мічигану.

Автор дослідження, економіст Річар Куртен, заявив, що споживачі вважають, що ситуація в економіці у наступні кілька місяців погіршуватиметься. За його словами, дані також віддзеркалюють розчарування тим, що пандемії не закінчиться так скоро, як очікувалось.

Як повідомляв "Голос Америки", наприкінці липня Міністерство торгівлі США повідомило, що економіка США вийшла на рівень, який мала перед пандемією.

Кількість робочих місць зростає, доходи зростають, безробіття падає, відзначив президент США Джо Байден у своєму коментарі щодо цифр ВВП.

У Білому домі також заявили, що відновлення відбувається завдяки програмам вакцинації та підтримки населення адміністрації.

Тоді ж сенатор-республіканець Тед Круз заявив, що в економіці США зростає інфляційна бомба.

"Американці ... спостерігають зростання вартості харчових продуктів, пального, деревини, нерухомості. А американці ллють бензин у багаття додатковими трильйонами витрат, - заявив Круз. - Республіканці мають заявити, що не братимуть участі у цій оргії витрат, яка шкодить працюючим родинам у всій країні та літнім людям".

Як відзначає видання Financial Times, у липні у США спостерігався найвищий за 13 років темп зростання інфляції.

У статті використано матеріали The Hill, Financial Times.

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