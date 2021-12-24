Гірше ніж в Європі, але краще ніж в Туреччині. Західні експерти поділились оцінками економіки України за рік  

Економіка України зростає повільніше ніж очікувалось. Цього тижня Держстат оголосив - у третьому кварталі реальний ВВП України зріс на 2,7% рік до року. Це менше ніж 4% зростання, яке очікував Нацбанк. В НБУ винуватять ріст цін на газ, пізній врожай, зменшення попиту на українські експортні товари. Про те як українська економіка пережила 2021 рік і чи тікають з України інвестори через зростання напруги на кордоні з Росією, ми розпитали економістів з Вашингтона, Нью-Йорка та Лондона.

2021 рік був непростим для економіки України, говорять західні економісти, а нестача реформ неодноразово ставила під загрозу міжнародну підримку. Однак, під кінець року гроші міжнародних донорів надійшли і навіть попри погіршення безпекової ситуації на кордоні, інвестори поки залишаються в Україні.

«Це точно був непростий рік для України, говорить Нік Стедміллер, експерт з ринків, що розвиваються, нью-йоркської фінансової компанії Medley Global Advisors. - Спалах коронавірусу сягнув піку в листопаді. Були виклики у співпраці з МВФ і звичайно є потужні геополітичні ризики з боку Росії».

Він зауважує, Україна «добре впоралась цього року … Економіці дала поштовх торгівля, особливо покращились світові ціни на аграрну продукцію, сталь, залізо. З іншого боку ріст цін на газ може завдати шкоди газопостачальникам. В цих умовах зростання більше трьох відсотків – гарний знак».

Україна значно краще ніж минулі рази пережила кризу 2020-2021 років, вважає Еліна Рибакова, заступниця головного економіста Інституту міжнародних фінансів, що у Вашингтоні.

Кризи нема? Гадаю, це такий собі позитив

«Це велика заслуга макроекономічного врегулювання, інституційних змін в центробанку. Немає фінансової кризи і раніше протягом року було зростання економіки», - додає вона.

«Кризи нема? Гадаю, це такий собі позитив», - не погоджується британський економіст компанії BlueBay Тімоті Еш. Він вважає – економічне зростання могло б бути вищим і наводить приклад західних сусідів України, таких як Польща, Румунія та Угорщина, де ріст 2021 року очікується на рівні 6-7%.

«Зростання є, але невелике і це розчаровує, - зауважує Еш. - За рік буде десь три відсотки. ВВП впав на чотири відсотки минулого року – база для порівняння низька, тому сподівання були на значно швидший ріст. Деякі банки прогнозували вище п’яти відсотків».

Економісти погоджуються – завдяки продуманій консервативній політиці українського центробанку, Україні, на відміну від Туреччини, вдалось уникнути валютної кризи. В Туреччині під кінець року курс ліри «пробив дно» і досяг історичного мінімуму, а ціни значно зросли.

«Інфляція в Україні біля 10 відсотків. В Туреччині – вдвічі вище і турецькій центробанк знижує ставки, а український Нацбанк робить вірно – підвищує ставки, коли інфляція росте, - додає Еш. - Це консервативно і правильно».

А от реформи цього року були немов на гойдалках і лише під кінець року європейці, а потім і МВФ надали кошти за програмами з підтримки реформ. Значні кошти від МВФ, майже 2,8 млрд дол, Україна цього року отримала в рамках розподілу спеціальних прав запозичень, що стало важливим ресурсом підтримки економіки.

«Цього року реформи були крок вперед – два назад і кожного дня ми не знали, що прочитаємо в новинах. Багато реформ, як видається відбулись влітку, частково завдяки грошам Європейського Союзу, а проблемні питання щодо центробанку, корупції вирішились через необхідність надання коштів МВФ», - говорить Рибакова.

Серед досягнень експертка вказує на поступ в управлінні державними корпораціями а також посилення незалежності НБУ а також на те, що Україна змогла вирішити конституційну кризу, що стосувалась антикорупційних заходів.

Зрештою, після значного часу і завдяки заохоченню міжнародних партнерів, Україна робить вірні рішення і продовжує реформи, хоча прогрес в 2021 році і уповільнився

Реформи цього року уповільнились, вважає Стедміллер. «На жаль для багатьох українців, іноземних партнерів, реформи проводились повільно і це розчаровувало … але, зрештою, після значного часу і завдяки заохоченню міжнародних партнерів, Україна робить вірні рішення і продовжує реформи, хоча прогрес в 2021 році іі уповільнився.

Еш переконаний –МВФ та Євросоюз надали значні кошти Україні, бо «вирішили поглянути стратегічно на Україну і сподіватись на краще». Ці кошти а також сам факт співпраці з міжнародними донорами є гарним сигналом для інвесторів. Це особливо важливо на тлі погіршення безпекової ситуації.

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«Якщо напруга не зростатиме, гадаю інвестори звикнуть до високих ризиків з якими українці живуть вже декілька років», - вважає Стедміллер.

Події на кордоні – це трагедія. Ми серцем і душею співпереживаємо народові України. В економічному плані ми не очікуємо значного впливу.

«Події на кордоні – це трагедія, - говорить Рибакова. - Ми серцем і душею співпереживаємо народові України. В економічному плані ми не очікуємо значного впливу. Інвесторів більше цікавлять інфляційні очікування, те що бюджет було схвалено із вірними цифрами і їх менше цікавить геополітична ситуація на кордоні».

Аналітики вказують – останнім часом іноземці дещо зменшили свої портфелі українських держоблігацій, але це тенденція для всіх ринків, що розвиваються. Для України ж основним викликом на цю зиму є ситуація в енергетиці. Швидкий ріст цін і ризик повернення до непрозорих субсидій можуть призвести до нових дисбалансів і створити ризики для бюджету.

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