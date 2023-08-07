Колишній агент ФБР, обвинувачений у зв’язках з Дерипаскою, може змінити свідчення щодо невизнання провини - ЗМІ

Колишній високопосадовець ФБР Чарльз Макгонікал, якого звинувачують в порушенні санкцій США щодо Росії через отримання прихованих платежів від підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаски, може змінити свої свідчення у справі щодо кримінальних обвинувачень на його адресу. Про це повідомляє агентство Reuters в понеділок, 7 серпня.

Раніше Чарльз Макгонікал визнав себе невинним в обвинуваченнях в ухиленні від санкцій США та відмиванні грошей. Слухання про зміну свідчень щодо визнання провини відбудуться 15 серпня у суді Мангеттену, Нью-Йорк.

За інформацією Reuters, адвокати Макгонікала не відповіли одразу на запит про коментар. Речник прокуратури США у Мангеттені відмовилась надавати коментар.

Чарльза Макгонікала, який очолював відділ контррозвідки агентства в Нью-Йорку, заарештували 21 січня за звинуваченнями в тому, що він погодився провести розслідування проти олігарха, який є конкурентом Дерипаски, в обмін на виплати від російського олігарха після того, як проти Дерипаски були запроваджені санкції у 2018 році, повідомляє федеральна прокуратура Мангеттена.

За даними слідства, у 2021 році Макгонікал і Сергій Шестаков – інший підсудний по цій справі, змовилися надавати послуги Дерипасці, порушуючи санкції США, накладені на Дерипаску в 2018 році. Зокрема, після переговорів з агентом Дерипаски вони погодилися та провели розслідування щодо іншого російського олігарха (конкурента) в обмін на приховані платежі від Дерипаски.