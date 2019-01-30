Експерт Chatham House назвав Порошенка та Тимошенко єдиними реальними кандидатами

Головна боротьба за крісло президента зрештою розгорнеться між Петром Порошенко та Юлією Тимошенко, вважає Джеймс Шерр, експерт британської неурядового аналітичного центру із закордонної політики Chatham House.

Експерт назвав Петра Порошенка "відомою змінною" в українській політиці. На його думку виборці чітко знають, чого очікувати від Порошенка.

"Він той, кого французи назвали б la patronne – бос. Це його генетичний тип, він не зміниться", - заявив Шерр під час відкритої лекції в Університеті Джорджтаун у Вашингтоні.

... він продовжить неохоче провадити важливі структурні реформи, які не дуже відчувають звичайні люди

Джеймс Шерр в останні роки виступав у російських ЗМІ та брав участь у роботі міжнародного дискусійного клубу "Валдай" створеного у Росії у 2004-му році.

Якщо Порошенка переоберуть, він залишить українцям фундаментальні свободи, зокрема, у медіапросторі, каже Шерр.

Однак, "він продовжить неохоче провадити важливі структурні реформи, які не дуже відчувають звичайні люди. З чим він не зможе впоратись – це із культурою влади, що є головною проблемою. По-перше, це симбіоз влади й бізнесу. По-друге, низькі стандарти суспільної моралі та підзвітності. І третє, бездумна, задушлива бюрократія. І ще не вистачає чесності судової гілки влади. Ми бачимо спробу запровадити антикорупційний суд, і ми бачимо, наскільки сильний супротив".

Якщо Порошенка переоберуть, ці плюси й мінуси збережуться, каже Шерр. "Але він прагматичний".

Натомість, про Тимошенко Шерр каже так: "Ніхто, крім неї, не знає, хто така Юлія. Окрім амбіцій, в неї немає жодного компасу. Вона сама собі на умі. Вона може дуже чітко й переконливо займати дуже сильну позицію із важливих питань, а через три місяці – цілковито змінити свою думку й зробити щось протилежне. Вона ненавидить корупцію, але нав’язливо жадібна. Вона хитро вміє заробляти гроші, але не має жодного розуміння макроекономіки".

...якщо вона прийде до влади, вона переверне усю структуру влади, оновить її

"Але чому у неї так багато прихильників, - розмірковує Шерр, - бо вони знають, що якщо вона прийде до влади, вона переверне усю структуру влади, оновить її. І тому деякі з тих, хто називають себе громадянським суспільством, вважають, що це дасть шанс щось змінити, а потім можна буде усунути її".

"Інше питання – її зв’язки з Росією, відомі й невідомі. Певні її зв’язки викликають занепокоєння. Є довготривалі зв’язки з Віктором Медведчуком, який із самого початку був фактичним представником Путіна в Україні".

Водночас, Шерр зауважує: "суть української політичної культури – майже діаметрально протилежна російській. Її суть – не довіряй владі. Не любити владу, не вважати, що без влади буде анархія. Мислення людей, які вважають себе частиною громадянського суспільства: ми покладаємось на себе".

Росія почала конфлікт на Донбасі із фундаментального нерозуміння світогляду українців, вважає Шерр: "Як кажуть, російська демократія закінчується там, де починається українське питання. Росіяни вважають, що без України Росія може бути імперією, але не може бути Росією. Якось Михайло Борисович Ходорковський сказав мені: вирішимо питання України. Я йому відповів, думаю, ви не розумієте. Вони не хочуть, щоб ви вирішували їхнє питання, вони хочуть зробити це самі".

Росія продовжуватиме ставити за мету або підкорити або зруйнувати Україну, підсумовує політолог. Однак, вибори дають українцям нагоду вирішити, яким буде їхнє майбутнє.

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