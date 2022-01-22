Країни Балтії відправляють Україні зенітні та протитанкові ракети - оглядачі розходяться в оцінках впливу західних озброєнь на ситуацію

Члени НАТО Естонія, Латвія та Литва нададуть Україні зенітні та протитанкові ракети американського виробництва, йдеться у спільній заяві міністрів оборони країн Балтії.

Естонія направить протитанкові ракети «Джавелін» (Javelin), а Латвія та Литва – зенітні ракети «Стінгер» (Stinger).

Держдепартамент США дозволив Литві, Латвії та Естонії постачати зброю американського виробництва в Україні через загрозу російського вторгнення.

Міністр оборони Чехії Яна Чорнохова також має намір запропонувати кабінету міністрів поставити Україні артилерійські боєприпаси на тлі військової ескалації з боку Росії.

Як сказала Чернохова, йдеться про снаряди калібру 152 міліметри, вибрані зі списку, наданого Києвом. Докладніша інформація про чеські військові постачання Україні з'явиться після обговорення пропозиції кабінетом міністрів наступного тижня.

Я думаю, що поставки зброї є дуже важливими сигналами солідарності (про що зараз дізнається Німеччина), але їх реальна користь може бути обмеженою

Між тим деякі експерти твердять, що західна військова допомога Україні матиме обмежений вплив на ситуцію у разі продовження агресії Росії.

Так Семюель Шарап, дослідник RAND ділиться думкою, що у разі нової агресії, війна буде радикально відрізнятись від ситуації перед конфліктом, і тому американські озброєння не можуть ані стримати Росію, ані докорінно змінити результат конфлікту, якщо він матиме місце.

"Я думаю, що поставки зброї є дуже важливими сигналами солідарності (про що зараз дізнається Німеччина), але їх реальна користь може бути обмеженою", - твітує Ульріке Франке, експертка аналітичного центру ECFR.

Інші оглядачі наголошують на ефективності західних озброєнь, за умови надання їх у значній кількості, як фактору стримування.

"А давайте передамо Україні 10 000 протитанкових ракет "Джавелін" та 1 000 "Стінгерів" екстреними повітряними доставками наступного тижня. Нічого Путін не зробить, якщо перед ним постане варіант побачити по BBC, як його напад буксує в охоплених вогнем колонах", - твітує американський безпековий експерт Малкольм Ненс.

Нічого Путін не зробить, якщо перед ним постане варіант побачити по BBC, як його напад буксує в охоплених вогнем колонах

У Росії вважають поставки озброєння Україні небезпечними. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров за підсумками зустрічі з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном. На думку Лаврова, надання Україні зброї “створює для Києва “додаткову спокусу перейти до силових методів вирішення питання”. Лавров також виступив проти підготовки українських військових західними інструкторами.

Надання Україні західних озброєнь прокоментував представник Росії в ОБСЄ Лукашевич. За його словами, "НАТО навмисне підтримують «гарячі голови» у Києві, які виступають за військове вирішення конфлікту на сході України під гаслами протистояння уявної "російської агресії".

Москва заперечує плани агресії щодо Україні.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", Reuters.