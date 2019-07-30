Експерти у США прокоментували кадрові призначення Зеленського

Напочатку тижня у вашингтонському аналітичному центрі Атлантична Рада у Вашингтоні обговорили нові призначення адміністрації Володимира Зеленського. Зокрема, говорили про ймовірні кандидатури на посаду посла України у США.

Економіст Андерс Аслунд каже: "Я бачив сьогодні припущення, що це буде Олег Шамшур. Я вважаю, він найкращий посол, кого я бачив тут, у Вашингтоні. Це буде прекрасно, якщо він повернеться".

Джон Гербст, колишній посол США в Україні, розмірковує про призначення прем'єр-міністра: "Я був дуже вражений призначеннями Абромавічуса, Нефьодова та Данилюка. Так, і я вважаю, що призначення Гончарука було вдалим, також і вдалим було призначення Пристайка".

Новий парламент деякі оглядачі називають різноманітним. І не лише через списки партії “Слуга народу”, а через склад Ради загалом. Щодо спікера Ради, експерти говорять про Віктора Медведчука так: "Я відчуваю, що він стане першим заступником спікера як лідер другої за розміром партії в парламенті. Медведчук дуже розумний і має дуже поганий вплив. Тож я думаю, що найкраще, що очевидно можна зробити, - це максимально ізолювати його", - вважає Аслунд.

Гербст додає: "Здається, про його зв’язки питань не виникає, і, здається, немає сумніву, що пан Медведчук не має позитивного впливу в українській політиці. Але його партія, хоча і прийшла другою на виборах з великим відривом, не має ідеологічних чи практичних партнерів у Раді, щоб створити більші проблеми. Тож я думаю, що його здатність робити шкідливі речі, які не допомагатимуть, буде обмежена".

Також експерти проаналізували результати виборів загалом. На думку Гербста, "це показало, що старий політичний клас недостатньо вирішував проблеми корупції та реформ".

Аслунд каже, що "зараз Україна досягла економічної стабільності, але люди хочуть, щоб працював принцип верховенства права, і вони хочуть більших темпів зростання економіки. Вони хочуть, щоб щось зробили із корупцією. Я думаю, що домінуючим фактором тут було бажання подолати корупцію та пришвидшити економічне зростання, а це, звичайно, взаємозалежні процеси".

Попереду у президента Зеленського - нові ключові кадрові призначення, візит до США і можлива участь у Генасамблеї ООН.

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