Оборонна допомога та спілкування з пресою - що привернуло увагу експертів США під час візиту Зеленського до Вашингтона

Президент України Володимир Зеленський провів візит до Білого дому, на який очікував з часу свого обрання на посаду. Про те, як пройшов візит українського президента до США і чого вдалось досягнути у Вашингтоні пишуть американські експерти.

Зустріч стала позитивом для обох сторін, вважає Мелінда Герінг з Atlantic Council. Візит Зеленського став корисним для Байдена, бо зміг ненадовго відволікти увагу від питань Афганістану, розмірковує аналіткиня в своїй публікації для National Interest.

Вона відзначила, що спілкування Зеленського з пресою було дуже контрольованим. "Київ ретельно обирав перелік запрошених і не допускав експертів надто критичних до невеликих досягнень Зеленського а також припиняв питання, коли ті ставали надто критичними", - пише Герінг.

Серед конкретних результатів візиту стало рішення Вашингтона надати Києву додаткову оборонну підтримку на суму 60 млн дол.

Однак, експерти відзначають, що ця цифра не є достатньою.

«Цей пакет ефективний для стратегічної оборони, втім, на мою думку ситуація наразі наскільки невідкладна, що варто закликати США до більшої участі», – сказав Радіо Свобода Александер Вершбоу, екс-посол США в Росії.

Мелінда Герінг назвала "краплею у відрі" додаткову оборонну допомогу, порівняно з потребами на модернізацію українських ВМС, які Зеленський оцінив у 22 млрд дол.

Один з радників Зеленського розповів Радіо Свобода, що додаткової допомоги, яка передбачає надання технологічно складних протитанкових «Джавелінів», буде замало для реального впливу на плани Росії.

Радник на умовах анонімності розповів Радіо Свобода про внутрішні обговорювання між радниками Зеленського.

У адміністрації Байдена невеликий розмір допомоги пояснювали сумнівами у тому, що Україна здатна ефективно використати більше допомоги, стверджував службовець на високій посаді у Державному департаменту, який так само спілкувався з Радіо Свобода на умовах анонімності.

Він також додав, що значна американська допомога Україна може спричинити загострення між Києвом та Москвою.

Вершбоу, який нині є аналітиком Atlantic Council, не погодився із цим висновком. Він сказав, що американська зброя протиповітряної оборони, наприклад ракети земля-повітря, стримували б Росію від використання повітряних сил на сході України.

Така високоякісна зброя «була б великою перевагою для українців в обороні», сказав він.

Бен Годжес, який в минулому займав високу посаду в Європейському командуванні американської армії, зазначив, що протикорабельні ракети допомогли б Україні на Чорному морі. Після російської анексії Криму в 2014 році Україна втратила більшу частину власного флоту і зараз покладається на менші кораблі берегової охорони, чимало з яких не можна навіть порівняти з російськими есмінцями та корветами.

А от чого справді вдалось досягнути, так це підтвердити міцні засади двосторнніх відносин, погоджуються експерти.

Спільна заява, видана за результатами зустрічі Байдена з Зеленським стала мастабним документом, що окреслив різні сфери двосторонньох співпраці. Колишній координатор Держдепу з питань санкцій Деніел Фрід назвав заяву "гарною основою для більш глибоких зв'язків" а також "важливою з точки зору цілі США у світі".

"Успіх України - центральний для світової боротьби між демократією та автократією", - цитує Фрід спільну заяву.

На думку Джонатана Каца з Американського Фонду Маршалла, заява відзначає "значний прогрес у поглибленні співпраці та можливостях розвитку відносин США та України".

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