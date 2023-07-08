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Це історичний шанс! Як західні партнери тиснуть на Білий дім, щоб підтримати якнайшвидше членство України в Альянсі
Позиція Адміністрації США щодо критерій вступу України в НАТО досі остаточно не сформована і дебати щодо того, яку саме мову використовувати у рішенні щодо України, ймовірно, триватимуть навіть під час саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня. Такою думкою із Голосом Америки поділився колишній посол США в Україні, а нині – віце-президент Інститут миру у Вашингтоні Вільям Тейлор.
"Президент Байден чітко дав зрозуміти, що Україна має відповідати всім стандартам, які мають інші країни. Абсолютно розумно. На мій погляд, Україна вже відповідає цим стандартам. Україна буде надавати безпеку альянсу, Європі та Сполученим Штатам", - сказав він.
У той же час, підкреслив Тейлор, позиція США еволюціонує: "Я думаю, що в адміністрації Байдена досі точаться дебати щодо того, яку саме мову використовувати у Вільнюсі".
За останні кілька днів від представників Білого дому пролунало кілька заяв щодо бачення параметрів вступу України в НАТО.
В п’ятницю, 7 липня, радник президента з питань нацбезпеки Джейк Саліван під час брифінгу для преси у Білому домі заявив, що Україна та НАТО можуть спільно ухвалити це рішення, обговоривши кроки, які “все ще необхідно здійснити Україні, щоб відповідати стандартам НАТО”.
Він додав, що Україна не приєднається до НАТО після цього саміту – Київ наразі домагається конкретних сигналів чи дорожньої карти щодо вступу, розуміючи, що вступ в організацію до закінчення війни з Росією нереальний – але НАТО може полегшити шлях України.
Зокрема, сказав Салліван, "активно розглядається" питання зняття вимоги із виконання Плану дій щодо набуття членства в НАТО (ПДЧ). Він також окреслив "червоні лінії", які Вашингтон не буде переходити: США не збираються воювати з Росією і не надають України зброї для нападу на Росію.
В інтерв’ю журналістці Української служби Голосу Америки Юлії Ярмоленко 6 липня, представник Ради з нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі також наголосив на тому, що країни, які претендують на вступ в НАТО, повинні відповідати певним стандартам.
Про це сказала й речниця Білого дому Карін Жан-П’єр на брифінгу для журналістів у Білому дому у середу, 5 липня.
"Як президент казав і повторював знову і знову, Україні доведеться провести реформи, щоб відповідати тим самим стандартам, що й будь-яка інша країна НАТО, перш ніж приєднатися. Він сказав, що думає, що це реально, Україна зможе це зробити", - сказала речниця.
В МЗС України відповіли: Немає жодної іншої країни в світі, яка б проводила таку кількість реформ в умовах масштабної війни. Українська дипломатія радить реформувати "ставлення Заходу до ролі Росії в архітектурі євроатлантичної безпеки." Про це у фейсбук написав речник МЗС Олег Ніколенко.
Президент України Володимир Зеленський закликав президента США Джозефа Байдена, якого він назвав "особою, яка ухвалює рішення", негайно запросити Україну до НАТО. Про це він сказав в інтерв’ю CNN, яке вийшло в ефір в середу ввечері. Зеленський пояснив, що він розуміє, що Україна не зможе стати повноправним членом альянсу до закінчення війни, але навіть запрошення мотивуватиме солдатів на фронті.
Із закликами до американського Президента проявити лідерство у процесі вступу України в НАТО виступають й закордонні лідери країн-партнерів України. Крім публічних заяв лідерів країн-членів НАТО, як от заклики міністрів закордонних справ Британії та Польщі, чимало роботи ведеться на інших рівнях.
Під час саміту в Бухаресті у 2008-му році, розповідає голова комітету закордонних справ парламенту Литви Жигімантас Павілліоніс, Литва підтримувала надання Україні ПДЧ, проти чого виступили Німеччина та Франція. З того часу, говорить він, Вільнюс продовжує лобіювати питання вступу України в НАТО. У червні він разом із делегацією інших керівників профільних комітетів парламентів країн-членів НАТО побував у Вашингтоні, представивши лист, який закликає країни НАТО зняти невизначеність щодо членства України в НАТО, яка "сприяє подальшій російській агресії".
“Чесно кажучи, після багатьох візитів до столиць країн НАТО, включаючи чотири рази у Вашингтоні, я відчуваю підтримку в усіх парламентах НАТО. Ми маємо заяву 26 голів комітетів закордонних справ, які закликають відкрити чіткий шлях для України у Вільнюсі. Я маю підтримку багатьох конгресменів і сенаторів США", - сказав він під час обговорення перспектив України на саміті НАТО за організації Фонду "Україна-США".
Свій заклик чітко визначитися вони спрямовують, у першу чергу, саме на президента Байдена, сказав Павілліоніс, який у 2010-2015 роках працював послом Литви у Вашингтоні.
"Єдине, чого я зараз чекаю, це президента Байдена, нашого старого доброго друга, того самого сенатора Байдена, який лобіював наше членство в НАТО, і я сподіваюся, що в нього буде інше повідомлення, ніж те, що лунало у Бухаресті", - наголосив він.
Інша учасниця розмови, Дебра Каган, колишня високопосадовця Держдепу та Пентагону, закликала офіційний Вашингтон більше дослухатися до партнерів зі Східної Європи.
"Без нашого керівництва, відверто кажучи, нічого не відбувається. І настав час нам почати сприймати країни на схід від Берліна та на півночі серйозно. Мене непокоїть, що занадто багато в керівництві США продовжують дивитися на те, що думають в Берліні та на заході, більше, ніж тих, хто щодня зіштовхується з загрозою", - сказала вона. Каган також висловила здивування, що країни, які межують з Росією, менше бояться ядерної ескалації, ніж ті, що знаходяться через океан.
За браку підтримки України на саміті НАТО, сказав Павілліоніс, президент США може заплатити й внутрішньополітичну ціну.
"Мені дуже неприємно уявляти ситуацію, що цього разу не Берлін і Париж, а Вашингтон, може заблокувати нашу готовність захищати українців усім, що ми маємо. Ми повинні припинити цю гру. Росіяни намагаються тиснути на найслабкіші ланки. І якщо цього разу це буде Вашингтон, що накладе вето на розширення НАТО…», - зазначив він.
Павілліоніс припустив, що американці, що походять із країн Центральної та Східної Європи, можуть віддати свій голос на наступних президентських виборах, виходячи із позиції кандидатів щодо підтримки України.
"Наша Коаліція країн Центральної та Східної Європи, яка підписала лист до вас, президенте Байдене, представляє 25 мільйонів американців. І ми будемо уважно дивитися, за якого кандидата голосувати. Бо ми сьогодні голосуємо за Україну. Нам байдуже - демократ чи республіканець – ми хочемо перемоги України. Отже, президенте Байдене, ми сподіваємося, що ви використаєте свій історичний шанс стати Рейганом нашого регіону", - наголосив литовський політик.
Заклики до Білого дому стати лідером у процесі ухвалення рішень щодо України в НАТО лунають і на сторінках американської преси. Зокрема, цього тижня у виданні Politico був опублікований лист за підписами 46 експертів із зовнішньої політики, які закликають альянс під час саміту у Вільнюсі оприлюднити план, що приведе до членства України в НАТО якнайшвидше.
“У Вільнюсі глави держав і урядів НАТО мають запропонувати недвозначну заяву про підтримку Альянсом України та мети Києва відновити суверенітет і територіальну цілісність у межах своїх кордонів 1991 року", - йдеться у листі.
Есперти із зовнішньої політики також закликають лідерів НАТО продемонструвати прихильність до України та надіслати чіткий сигнал Москві, підкресливши "свою готовність постачати Україні зброю, включно з ракетами великої дальності, такими як ATACMS, західними винищувачами та танками — у достатній кількості, щоб переважати на полі бою".
Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор – один із підписантів.
"Ми хотіли донести ці аргументи до всіх лідерів, які будуть присутні у Вільнюсі, але, зокрема, до президента США. Президент Байден реально є особою, яка ухвалює рішення. Тут він може бути справжнім лідером", - сказав він.
Автори листа, серед яких - колишні американські високопосадовці та керівники провідних наукових інститутів, кажуть, що Україна має отримати запрошення так швидко як того дозволяють обставини.
"Постійні представники НАТО в Брюсселі, включно з Україною, мають отримати завдання розробити дорожню карту - шлях з конкретними основними етапами – які будуть ухвалені на наступному саміті НАТО у Вашингтоні наступного року", - пояснив Тейлор.
Колишній посол США в НАТО Курт Волкер, який також підписався під листом в Politico, не вірить, що Україна отримає запрошення вступити в альянс на саміті у Вільнюсі, бо це означало б, що НАТО вступило у війну з Росією. Він вважає, що Україна отримає чіткий сигнал про майбутній вступ в НАТО. Можливо, союзники ухвалять рішення обійтися без формального Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ), про що пізніше на брифінгу заявив Салліван.
"Я думаю, ми побачимо, що цей крок буде скасовано. Це не потрібно, як це було у випадку з Фінляндією та Швецією", - сказав він в інтерв’ю Українській службі Голосу Америки 5-го липня.
В листі експерти закликають підняти статус співпраці України з НАТО, перетворивши комісію "НАТО – Україна" на Раду "Україна – НАТО". Волкер припускає, що це буде зроблено, і пояснює, чому це важливо.
"Звучить як невелика різниця. Але це дозволятиме Україні брати участь у деяких засіданнях комітетів альянсу - не в повному складі Північноатлантичної ради, але в багатьох інших засіданнях комітетів", - сказав колишній спецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер.
Також, вважає Курт Волкер, Альянс, "запропонує допомогу Україні зі стратегією національної безпеки, стратегією національної оборони, довгостроковим військовим плануванням, підвищенням оперативної сумісності України з альянсом, щоб у той час, коли Україна приєднається до НАТО, це буде значно легше зробити".
Серед причин, які називаються проти якнайшвидшого вступу України в НАТО, - можлива ескалація з боку Росії та те, що це гратиме на руку російській пропаганді, мовляв, розширення НАТО – причина війни в Україні. Волкер і Тейлор погоджуються, що як Адміністрація США, так й керівництво НАТО та країни-члени Альянсу зробили недостатньо, щоб пояснити, що НАТО нічого Росії не винне, а членство України в цій організації сприятиме миру та стабільності в Європі.
"Ми недостатньо чуємо про політику, цілі та причини, пояснення від Білого дому та уряду США. Про це просто мовчать. І Росія заповнює цю порожнечу своїм власним наративом, який є неправдивим. І, як ви знаєте, і як ваші глядачі знають, НАТО пообіцяло Україні, що вона може приєднатися ще в 2008 році на прохання України. Це Україна хотіла приєднатися. А потім НАТО нічого не робило 15 років. Отже, Україна не була на реалістичному шляху до НАТО, але Росія все одно двічі вторглася до них. Люди повинні це розуміти", - аналізує Волкер.
Чіткий план та вступ України в НАТО розвіює нерозуміння щодо статусу цієї країни в очах росіян, каже колишній посол Тейлор.
"Це буде сильним сигналом росіянам. Вони зрозуміють, що Україна – європейська нація. Це суверенна держава, яка може приєднатися до будь-якого альянсу. Росіяни повинні почати це приймати", - розповідає Вільям Тейлор.
Вони зможуть навчитися жити із розумінням, що Україна-член НАТО, а їм самим це піде на користь, каже він.
"Росіяни прийняли і змогли жити із незалежною Україною 31 рік. Росіяни жили з балтійськими країнами - Латвією, Естонією, Литвою - як з членами НАТО. Це не є для них загрозою. Загрози з боку України немає. Ніякої загрози з боку НАТО для Росії немає. Росіяни можуть з цим жити. І як тільки вони зрозуміють, що вони можуть із цим жити, їм буде краще – вони будуть жити в мирі зі своїми сусідами", - міркує американський дипломат.
Експерти також очікують ухвалення чітких рішень щодо гарантій безпеки, які діятимуть до того часу, допоки Україна стане повноцінним членом альянсу. Втім, підкреслюють вони, ці гарантії можуть діяти лише як тимчасовий захід до вступу України в НАТО, а не альтернатива йому.
"Я вважаю, що це добре, що країни готові запропонувати певні гарантії безпеки на двосторонній основі, але я не думаю, що це має таке значення, як саме членство в НАТО. Подивиться на Будапештський меморандум, згідно з яким США, Велика Британія та Франція взяли на себе зобов’язання щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності України. Але коли Росія вторглася в 2014 році, ніхто нічого не зробив", - вказує Волкер.
Ізраїльська модель, яка обговорюється у Вашингтоні, можлива, розповідає Вільям Тейлор, але так само як тимчасова річ.
"Доки Україна не вступить до НАТО, їй потрібен якийсь спосіб гарантувати, що вона має військовий потенціал для стримування Росії. Це те, що Сполучені Штати надають Ізраїлю протягом багатьох років, - зобов’язання надати ізраїльтянам зброю, необхідну для захисту, щоб стримати будь-яку загрозу суверенітету Ізраїлю. І така ж відданість Україні з боку Сполучених Штатів та з боку інших країн НАТО була б дуже корисною, поки Україна і НАТО виконують роботу, щоб залучити Україну до Альянсу", - каже Тейлор.
Після саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня, наступна зустріч лідерів альянсу пройде у Вашингтоні. Експерти сподіваються, що якщо не у столиці Литви, то вже в американській столиці, Україна нарешті отримає офіційне запрошення стати членом Північноатлантичного альянсу.
До роботи над статтею долучилася Юлія Ярмоленко
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Вільнюс у день саміту підніме 33 тисячі українських прапорів, щоб Україна стала 33-м членом НАТО
Волонтерські групи, місцеві активісти литовської столиці та представники української громади готуються до саміту НАТО, що триватиме у Вільнюсі 11-12 липня.
“Вільнюс увесь в українських прапорах, а з нагоди саміту НАТО їх буде встановлено рівно 33 тисячі. Щоб Україна стала 33-ю країною альянсу”, - розповіла у коментарі Голосу Америки голова громади українців міста Вільнюс Наталія Шертвітєнє.
За її словами, у місті вже дуже відчутно наближення саміту оборонного альянсу та підготовку до візиту лідерів НАТО. “У нас дуже багато обмежень, місто перекрите у багатьох місцях, до центру можуть заїхати хіба лише карети швидкої допомоги, усе ретельно перевіряється”, - каже Наталія Шертвітєнє.
Прапор з Бахмута на місці історичного литовського спротиву Росії
Українці столиці Литви, окрім офіційних осіб з альянсу, чекають також бігунів, учасників ультрамарафону “Піднімаю прапор за Україну в НАТО”.
Вони біжать з Києва до Вільнюса з прапором України від українських військових з Бахмута. Прапор піднімуть на площі у центрі Вільнюса, де свого часу чи не вперше у колишньому СРСР скинули пам'ятник Леніну, де було приміщення КДБ, а нині - музей депортації і геноциду литовського народу. Як додає Наталія Шертвітєнє, це та ж площа, де колись, за російського царату, страчували людей за повстання проти царя. Тому місце і подія дуже символічні для самих литовців.
"Тридцять три бігуни несуть прапор із передової на сході України на саміт НАТО у Вільнюсі", - пише місцеве видання LRT.
Також українська громада працює над організацією офіційних зустрічей для Павла Ґрода, президента Світового конґресу українців, який прибуває до міста після низки зустрічей з урядовцями ЄС.
Литовці дуже, страшенно підтримують Україну.Наталія Шертвітєнє
Щопонеділка з часу повномасштабного вторгнення України у центрі Вільнюса тривають мітинги, розповідає Наталія Шертвітєнє. Цього понеділка відбулася 62-га зустріч, а наступного - зберуться ті, хто зможе дістатися центру пішки, з огляду на озвучені обмеження. У Вільнюсі діють одразу кілька потужних волонтерських організацій: "Сильні разом", Blue/Yellow та інші, які постійно збирають допомогу для українських військових та цивільних.
Офіційні цифри про 70 тисяч прийнятих Литвою українців не відтворюють повну реальну картину, зауважує одна з лідерок місцевої діаспори, адже їх тут значно більше.
"У Вільнюсі починалося, тут нехай і продовжується"
Наталія Шертвітєнє наголошує: литовці та представники місцевої влади надзвичайно підтримують Україну. А місцева громада покладає сподівання на саміт НАТО: “Ми згадуємо інший саміт, який мав відбутися 2013 року, коли тодішній президент Янукович мав приїхати у Вільнюс, і ми сподівалися, що наше місто увійде в історію, бо тут підпишуть угоду щодо вступу України до ЄС. У Вільнюсі починалося, тут нехай і продовжується: сподіваємося на оголошення чітких умов і детальних практичних обіцянок про те, коли Україна буде прийнята до НАТО за спрощеними умовами”.
Водночас є багато побоювань, каже громадська діячка і лікарка за професією. У місцевих ЗМІ активно обговорюють інформацію про те, що серед країн НАТО балтійські країни є найбільш незахищеними, і особливо Литва.
Калінінград, Білорусь та атомна станція - оточення і побоювання Вільнюса
“З одного боку у нас - Калінінград, з іншого боку – Білорусь, з якою напружені відносини. А за 40 км від Вільнюса – нещодавно похапцем збудована атомна станція, було відомо про труднощі під час її запуску. Тож тут відчутне побоювання, посилене чергування фахівців, готуючись до потенційних ексцесів тощо”, - розповідає Наталія Шертвітєнє.
За її словами, багато хто скористався порадами влади узяти відпустку у липні. Як повідомляв Голос Америки, місто укріпили оборонною технікою, мер Вільнюса запропонував громадянам поїхати на відпочинок за межі міста, якщо вони хочуть уникнути перешкод, оскільки значна частина центру Вільнюса буде перекрита під час саміту НАТО.
Ті, хто залишився, прагнуть якнайкраще продемонструвати литовську гостинність та, зокрема, чекають на відкриту лекцію в університеті від президента США Джо Байдена, каже активістка української громади.
Як інформував Голос Америки, президент Байден на саміті НАТО вітатиме участь президента України Володимира Зеленського, обговорюватиме з членами НАТО посилення східного флангу альянсу, модернізацію систем стримування та оборонних можливостей НАТО. А також планує виступити із промовою у Вільнюсі, де розповість про “своє бачення сильної впевненої Америки, оточеної сильними впевненими союзниками та партнерами, яка бере на себе серйозні виклики нашого часу - від агресії Росії в Україні до кліматичної кризи”.
"Послання Байдену, Шольцу, Сунаку, Макрону та іншим"
Тим часом, "посланням Байдену, Шольцу, Сунаку, Макрону та іншим" назвали активісти встановлення українського прапора величезних розмірів поблизу вільнюського аеропорту.
"Щоб світові лідери, які летять на саміт НАТО, вже через ілюмінатори літаків бачили підтримку Литвою України", - кажуть в організації "Перемога/Гуманітарний центр України". Вони розмістили прапор на даху торгового центру, який видно з літаків над Вільнюсом.
- Голос Америки
Важливе рішення, але працюємо далі. Потрібні літаки - посолка України у США про касетні бомби для України
Рішення США надіслати в Україну касетні є дуже важливим, але Київ продовжувати працювати, щоб отримати союзників решту пріоритетного військового обладнання, зокрема, більше систем ППО та літаки. Про це в коментарі Голосу Америки заявила посолка України у США Оксана Маркарова.
"Це рішення було насправді для нас важливе з початку повномасштабного вторгнення. Ми працювали над усіма спроможностями, які потрібні нашим захисникам. А ці спроможності точно були потрібні", - сказала пані Маркарова.
Вона наголосила, що Україна запевнила своїх західних союзників, що ЗСУ "дуже відповідально" використовуватиме ці боєприпаси. Маркарова також висловила жаль, що на ухвалення цього рішення знадобилось багато часу.
"На жаль, стільки багато часу пішло на те, щоб це рішення стало можливим. Але ми розуміємо всі чутливості, які з ним пов'язані, і надзвичайно вдячні нашим партнерам, що сьогодні ми почули це рішення. Сподіваюсь, що дуже швидко зможемо його реалізувати. І наші сміливі захисники зможуть мати ці настільки потрібні спроможності", - зазначила посолка України у США.
Білий дім оголосив про новий пакет допомоги Україні, до якого увійшли касетні боєприпаси, за день до 500-го дня від повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Оксана Маркарова також запевнила, що Україна, і дипломати зокрема, продовжують працювати з союзниками, щоб отримати іншу, необхідне для ЗСУ, військову техніку.
"Наша робота не почалась з цього і не зупиняється на цьому. Нам все ще потрібні всі наші пріоритети: від протиповітряної оборони до літаків, до більше броньованої техніки. І можна дуже довго продовжувати. Тому це постійна робота з нашими партнерами, і також постійна робота наших партнерів. Тому що тут, на жаль, одна країна, навіть така велика як США, не може забезпечити повністю наші потреби, які є надзвичайно великими. А наші потреби будуть до перемоги, і навіть після неї. Тому продовжуємо роботу активно”, - наголосила українська дипломатка у США.
Як повідомляв Голос Америки, у п'ятницю, 7 липня, Пентагон оголосив про 42-й пакет безпекової допомоги Україні вартістю у 800 мільйонів доларів за програмою президентських повноважень, коли техніку беруть із власних запасів Міноборони.
До цього пакету увійшли: артилерійські снаряди калібру 155 мм та 105 мм, касетні боєприпаси, боєприпаси для систем Patriot, 31 гаубиця, бойові машини піхоти Bradley, бронетранспортери Stryker, зенітні комплекси Stinger, авіаційні боєприпаси, "джавеліни" та інші протитанкові системи, обладнання для розмінування, системи подолання перешкод, а також різні запасні частини та обладнання для оперативного забезпечення.
- Голос Америки
"Найтяжчі 500 днів в історії" - посолка України у США Оксана Маркарова про здобутки на її дипломатичному фронті
Посолка України у США Оксана Маркарова на запит Голосу Америки проаналізувала роботу її дипломатичної служби за 500 днів повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Цей період дипломатка називає "одним з найтяжчих", при цьому наголошує, що Україні вдалось отримати чимало здобутків, зокрема завдячуючи допомозі американського уряду.
Кожна маленька справа дозволяє Україні рухатися до великої перемоги, - переконана пані Маркарова.
"Якщо говорити про зброю, то кожен раз, коли ми отримували нову спроможність: від джавелінів до хаймарсів, до гаубиць, до інших видів озброєння - це невеличкі перемоги, які дозволяють нам рухатись до нашої великої Перемоги", - сказала очільниця українського посольства у Вашингтоні.
"Так само те, що Сполучені Штати надали нам грантове бюджетне фінансування. Я розумію, що це досить технічна і нудна тема, але це ті кошти, які дозволяють нам жити, дозволяють Україні підтримувати повністю свою життєдіяльність. І те, що вперше взагалі за історію США нам надають це не як кредити, навіть пільгові, а саме як грантові кошти, які не треба буде повертати, як і гуманітарну допомогу, військову і всю іншу, це величезний жест підтримки", - сказала Маркарова про здобутки України у США.
"Водночас за ці 500 днів нам вдалося пробитися через сторічну, мабуть, пропаганду, фейки й ілюзії, які існували у світу стосовно Росії і стосовно нас, і взагалі стосовно нашого регіону", - додала вона.
До списку маленьких перемог Оксана Маркарова додає й підтримку України в ООН під час голосувань. За її словами, світ насправді об'єднується навколо правильних цінностей: "Те, що у нас найбільше 143 країни, але дуже багато щоразу, голосує в рамках ООН на підтримку України і на засудження загалом агресії Росії й окремих її дій, це теж величезний наслідок".
"Найбільшим здобутком дипломатії" Оксана Маркарова називає "те, що нам вдалось досягнути, всій великій команді на чолі з президентом Зеленським, що Україну чи не вперше сприймають і розуміють як повноцінного партнера, можливо навіть партнера, який в дечому може показати й розказати більше, ніж хтось інший".
При цьому дипломатка наголошує, що жодного здобутку не вдалося б отримати без "наших сміливих захисників". Вона висловила подяку "тим людям, які сьогодні зі зброєю в руках захищають Україну, тим людям, які по всій Україні, всім мільйонам українців, які незламно борються з цією жахливою навалою варварів".
“Ці 500 днів, я думаю, найтяжчі в історії нашої країни, сучасної країни, точно найтяжчі в нашому поколінні. Попри те, що війна розпочалась у 2014 році, кількість горя, кількість втрат, кількість руйнувань, які Україна побачила за ці 500 днів, неможливо порівняти, мабуть, з жодним іншим періодом в нашій сучасній історії", - зазначила українська посолка у США.
При цьому пані Маркарова зауважує, що Україна ще не досягнула всього необхідного. Вона перелічує умови, за яких Україна здобуде справжню перемогу.
"Чи знаходимось ми в точці, коли можемо сказати, що досягнули всього? Безумовно, ні. Ми будем там, коли зможемо припинити війну, виконати мирний план президента Зеленського, повернути всі наші території, повернути всіх наших людей, покарати Росію за те, що вона зробила, і всіх росіян, які до цього причетні. І почнемо нашу відбудову. Ось тільки тоді можна буде сказати, що ми ну десь трішки можемо відчувати задоволення від того, що вдалося цього досягнути", - наголосила Оксана Маркарова.
Кожне невеличке досягнення українців, каже дипломатка, "це просто один з етапів на шляху великої роботи, що триває двадцять чотири на сім".
Як повідомляв Голос Америки, напередодні в ефірі американської недільної телепрограми Face the Nation посолка України в США Оксана Маркарова заявила, що Україна вдячна американцям за всю отриману допомогу, “але точно потребує більше” – на тлі посилення російських атак.
- Голос Америки
12 установок Patriot, система NASAMS, гаубиці, військові літаки, протиядерний захист – як у Вільнюсі захищатимуть саміт НАТО
Литовську столицю Вільнюс захистили потужним військовим озброєнням напередодні саміту НАТО у Вільнюсі. Як інформує агенція Reuters, місто напередодні візиту лідерів оборонного альянсу перетворене на фортецю, а “НАТО грає м'язами”, щоб захистити саміт безпосередньо поблизу кордонів Білорусі та Росії.
Від центру Вільнюса до білоруського кордону – менше години їзди автотранспортом, а саме місце проведення саміту - всього за 32 км від державної межі. До Росії – лише близько 150 км.
Союзники по НАТО надають для саміту війська, літаки, протиповітряну оборону, артилерію, поліцію, передову зброю.
“Було б безвідповідально залишити наше небо незахищеним, коли сюди прибувають Байден і лідери 40 країн”, - цитує Reuters президента Литви Гітанаса Науседу.
Водночас президент зазначає, що усі ці зусилля для безпеки повітря під час зустрічі лідерів НАТО означають, що альянсу слід терміново створити постійну протиповітряну оборону в країнах Балтії, а не лише на час проведення саміту.
Німеччина розгорнула 12 протиракетних установок Patriot, Іспанія привезла систему ППО NASAMS, Франція надсилає самохідні гаубиці Caesar, Франція, Фінляндія та Данія базують військові літаки в Литві, а Велика Британія та Франція надають засоби боротьби з безпілотниками.
Польща та Німеччина направили вертолітні сили спецоперації. Інші надсилають заходи для боротьби з будь-якими потенційними хімічними, біологічними, радіологічними та ядерними атаками.
“Якби Литва була наодинці, я б почувався інакше, – ділиться враженнями місцева мешканка журналістам Reuters. – Якби не членство в НАТО, тут уже могло б бути так, як в Україні”.
За інформацією Reuters, у Вільнюському аеропорту помічено 8 німецьких ракетних установок Patriot, спрямованих у бік російського Калінінграда. Ще двоє спрямовані на Білорусь.
Литва також втричі збільшила дислокацію прикордонників на кордонах Білорусі та Росії на літо, додавши офіцерів з Латвії та Польщі.
“Ми готуємося до різноманітних провокацій”, - заявив начальник прикордонної служби Рустамас Любаєвас. Він додав, що побоюється хвиль мігрантів на кордоні або військової техніки.
На час саміту також відновлено прикордонний контроль на кордонах Литви з Польщею та Латвією.
Мер Вільнюса запропонував громадянам поїхати на відпочинок за межі міста, якщо вони хочуть уникнути перешкод, оскільки значна частина центру Вільнюса буде перекрита під час саміту НАТО.
Саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня цього року. Серед основних тем обговорення лідерів альянсу - підтримка України та вступ Швеції до НАТО.
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