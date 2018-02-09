Експорт нафти зі США змінює світову нафтову гру

Експорт енергоресурсів зі США кидає виклик останньому регіону, де домінує ОПЕК – Азії, повідомляє Reuters.

Поставки нафти зі США до Китаю різко зросли після 2016 року, коли Вашингтон зняв фактичну заборону на такий експорт, повідомляє Reuters.

Торгівля нафтою між двома найбільшими силами, якої не існувало до 2016 року, зараз допомагає Вашингтону зменшити величезний торговий дефіцит з Китаєм.

США зараз видобувають більше нафти, ніж основний експортер – Саудівська Аравія. Таким чином, американці до кінця року стануть виробником нафти №1.

Коли США почали експортувати нафту в 2016 році, перші поставки пішли до країн, з якими Америка має угоди про вільну торгівлю – Південної Кореї та Японії. На той час, мало хто очікував, що Китай стане основним покупцем, наголошує видання

За даними Thomson Reuters Eikon, поставки нафти зі США до Китаю зросли з нуля перед 2016 роком до 400 000 барелів на день в січні. Вартість поставок за січень склала 1 мільярд доларів, повідомляє Reuters.

Поставки США, можливо, дозволять відповісти на критику Трампа стосовно того, що торгівля з Пекіном є несправедливою.

Обсяг продажу енергоресурсів Китаю є ще невеликим, порівняно з вартістю експорту з ОПЕК до Китаю, яка склала $9,7 млрд в січні.

Все ж, країна вийшла на ринки, які домінує Саудівська Аравія і Росія.

"Ми розглядаємо американську нафту як додаток до нашої великої бази нафторесурсів" з Близького Сходу та Росії, - заявив керівник нафтопереробного заводу китайської компанії Sinopec. Він повідомив, що Sinopec розглядає можливість збільшення закупівель американської нафти цього року.

Якщо середній обсяг поставок збережеться на рівні грудня-січня, продаж американської нафти та газу до Китаю складе біля 10 мільярдів доларів на рік. Якщо включити Японію, Південну Корею та Тайвань, цифра подвоїться.

Експорт США був би навіть більшим, якби не інфраструктурні обмеження: жоден порт США не може працювати з найбільшими нафтовими танкерами типу VLCC.

Щоб вирішити це питання, Служба прибережного нафтового порту Луїзіани (LOOP) проводить розширення спроможностей, щоб мати можливість оперувати VLCC вже в найближчому майбутньому.

Завдяки зростанню видобутку сланцевої нафти, США можуть запропонувати найкращу ціну. Ціна на американську нафту є $60,5 за барель, що на $4 дешевше ніж Brent.

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