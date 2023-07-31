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Економіка

Експорт продовольства з України: що про це кажуть фермери у Польщі. Відео

Експорт продовольства з України: що про це кажуть фермери у Польщі. Відео
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Експорт продовольства з України: що про це кажуть фермери у Польщі. Відео

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Після того, як Росія вийшла із Чорноморської зернової угоди, вивозити українське збіжжя можливо лише через ЄС - так звані "Шляхи солідарності". Однак наземні перевезення підвищують витрати на логістику у кілька разів, тож українські фермери несуть збитки, кажуть представники аграрного сектору.

Тим часом фермери у Польщі, яка стала одним із основних коридорів для експорту продовольства з України, також кажуть, що втрачають гроші. Як можна цьому зарадити - розповість Мирослава Гонгадзе.

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