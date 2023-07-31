Експорт продовольства з України: що про це кажуть фермери у Польщі. Відео

Після того, як Росія вийшла із Чорноморської зернової угоди, вивозити українське збіжжя можливо лише через ЄС - так звані "Шляхи солідарності". Однак наземні перевезення підвищують витрати на логістику у кілька разів, тож українські фермери несуть збитки, кажуть представники аграрного сектору.