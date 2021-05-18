"США не будуть використовувати вакцини, щоб отримати переваги" - Білий дім розповів про передачу іншим країнам 80 мільйонів доз вакцин

На сайті Білого дому оприлюднено подробиці плану США надати щонайменше 80 мільйонів вакцин проти COVID-19 країнам, які потерпають від пандемії.

"США не будуть використовувати свої вакцини, щоб отримати переваги від інших країн", - вказує Білий дім. Як відзначається у повідомленні, США будуть працювати з міжнародної спільнотою, щоб вакцини надані США розподілялись чесно у відповідності до наукових та медичних даних.

Адміністрація США також відзначає, що заявлена раніше цифра у 20 мільйонів схвалених всередині країни доз вакцин (йдеться про препарати Pfizer, Moderna or Johnson & Johnson - прим. ГА) на експорт США є нижнью межею і Сполучені Штати Америки "продовжать жертвувати надлишки по мірі їх отримання".

Напередодні Джо Байден оголосив, що до кінця червня уряд США відправить до інших країн 80 мільйонів доз вакцини від COVID-19.

За словами Байдена, в інші країни будуть відправлені партії вакцин Pfizer/BioNTech, Moderna і Johnson & Johnson. Таким чином, Сполучені Штати вперше поділяться вакцинами, дозволеними для використання в країні. Раніше вже була запланована відправка 60 мільйонів доз вакцини AstraZeneca, яка поки не схвалена американськими регулюючими органами.

"Америка ніколи не буде повністю захищена поки у світі лютує пандемія. Саме тому сьогодні я заявляю, що протягом наступних 6 тижнів ми відправимо 80 мільйонів доз вакцин до інших країн. Це правильний вчинок. Це розумний вчинок. Це сильний вчинок", - заявив президент США.

Між тим, як відзначають деякі оглядачі, експорт вакцин із США значно поступається за обсягами експорту вакцин із ЄС та Китаю.

Так, як повідомляла інформаційна агенція Reuters, станом на середину квітня ЄС експортував 136 мільйонів доз вакцин. Як повідомляло американське видання Axios, Китай станом на середину квітня експортував понад 200 мільйонів доз вакцин.

Повідомлення на сайті Блого дому також звертає увагу на інші заходи США на міжнародному рівні щодо подолання пандемії. Вказується, що США передбачили для підтримки інших країн 11,5 мільярда доларів, та підтримують зняття патентного захисту з вакцин проти COVID-19.

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