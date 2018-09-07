До США екстрадували російського хакера - йому загрожує до 97 років ув'язнення

До США з Грузії екстрадували громадянина Росії, якого у Сполучених штатах підозрюють у викраденні особистих даних понад 80 мільйонів користувачів банків. За сумою звинувачень Андрію Тюріну може загрожувати до 97 років ув'язнення.

Тюріна видала Сполученим штатам Грузія, і вже у п'ятницю він постане перед судом у Мангеттені.

Обвинувачення вважає, що з 2012-го по 2015-й роки жертвами кіберзлочинів росіянина стали фінансові компанії Fidelity Investments, Dow Jones & Co. та JPMorgan Chase. За словами прокурора США Джеффрі Бермана, Тюрін, можливо, встановив рекорд за кількістю персональних даних користувачів, викрадених в одної фінансової установи, а загалом його жертвами стали понад 80 мільйонів осіб.

У Мін'юсті США вважають, що Тюрін мав спільників.

Дивіться також: Дослідники в Україні обурені новими правилами користування архівами