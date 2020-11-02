Підрахунок голосів, протести та ключові штати. За чим слідкувати в ніч виборів у США

День та ніч виборів у США обіцяють бути напруженими. Кандидати говорять про можливі затримки в оголошенні остаточних результатів голосування. Після завершення виборів в низці американських міст очікують протести. А в штатах, які експерти називають вирішальними, відрив між обома кандидатами мінімальний. Розповідаємо, за чим слідкувати і що потрібно розуміти напередодні виборів у США.

Як відбуватиметься підрахунок голосів і скільки він триватиме?

Зазвичай ім’я наступного президента у США відоме в ніч виборів, проте цього року оголошення переможця може відкластись на декілька днів. Цього року явка на ранньому голосуванні є значно вищою ніж у попередні роки. Приблизно дві третини із всіх ранніх голосів - це голоси поштою. Саме їхній підрахунок може затягнути процес, кажуть експерти.

Річ в тому, що різні штати мають різне законодавство. Скажімо, у Флориді й Північній Кароліні дозволено розпочати підрахунок бюлетенів, що надійшли поштою, ще до дня виборів. Місцеві чиновники обіцяють, що справляться з цим завчасно. Натомість в Пенсильванії, Вісконсині й Мічигані починати рахувати голоси можна лише в день виборів - тому в цих штатах на оприлюднення офіційних результатів, ймовірно, доведеться зачекати довше.

Тут слід врахувати ще один нюанс: згідно зі статистикою, поштою більше голосують виборці демократів. Натомість прихильники республіканців віддають перевагу особистому голосуванню в день виборів. Тож на початку підрахунку голосів може здаватись, що один з кандидатів здобуває впевнену перемогу - залежно від того, які бюлетені опрацюють швидше. Та експерти радять набратись терпіння й не робити поспішних висновків до підрахунку всіх голосів.

Які штати є ключовими для перемоги кандидатів?

Ключовим штатом, за яким треба слідкувати в ніч виборів, буде Пенсильванія. Серед інших важливих штатів буде Флорида.​

“Ключовим штатом, за яким треба слідкувати в ніч виборів, буде Пенсильванія”, - каже Аманда Йовіно, консультантка з стратегії республіканців. “Серед інших важливих штатів буде Флорида. Якщо президент не виглядатиме там впевнено або навіть програє, тоді для нього складно уявити чисту стежку до перемоги”.

В штабі Байдена погоджуються, що ці два штати матимуть вирішальний вплив. Там кажуть, що без Пенсильванії здобути Білий дім Джо Байдену буде складно, але можливо. Демократи сподіваються також на підтримку Вісконсину та Мічигану - штатів, які роками голосували за демократів, але в 2016 році з невеликою перевагою віддали свої голоси Трампу.

В день виборів ми будемо знати, що рекордна кількість людей, мабуть, з’явилась на дільниці тому, що хочуть змін.

Старша радниця кампанії Байдена Аніта Данн вважає високу явку на ранньому голосуванні хорошим знаком, пише Reuters. “Погляньте на величезний ентузіазм, на ці рекордні числа раннього голосування, - люди збираються голосувати. І в день виборів ми будемо знати, що рекордна кількість людей, мабуть, з’явилась на дільниці тому, що хочуть змін”.

Серед інших штатів, які можуть принести перемогу обом кандидатам, на цих виборах називають Аризону, Айову, та Північну Кароліну.

Чи будуть протести?

Після закриття дільниць в низці американських міст очікують протестів і демонстрацій. Деякі власники бізнесів у Вашингтоні, Чикаго, Нью-Йорку, Детройті, Лос-Анджелесі та інших містах на випадок заворушень вирішили забити свої вітрини фанерою - попри запевнення місцевих органів влади, що порядок буде дотримано.

За два дні до виборів журналісти видання Axios з посиланням на осіб, наближених до Трампа написали, що президент може оголосити про свою перемогу ще до оприлюднення всіх результатів, якщо будуть підстави вважати, що він перемагає. Згодом сам президент це заперечив. Але додав, що він незадоволений тим, що підрахунок голосів може затягнутись - і що одразу після закінчення голосування він буде консультуватись із юристами.

За більшістю загальнонаціональних опитувань, в передвиборчій гонці лідирує Джо Байден. Втім, у багатьох ключових штатах відрив між кандидатами є порівняно невеликим, а в деяких - навіть в межах статистичної похибки. В Пенсильванії, Флориді, Північній Кароліні одні опитування віддають перевагу Байдену, інші - Дональду Трампу. Тому говорити із впевненістю про прогнози доволі складно. Окрім президента, американці також обиратимуть законодавців до Палати Представників та Сенату.

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