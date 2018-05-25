Цунамі електронних листів: чому вам пишуть про політику конфіденційності

Протягом декількох місяців компанії засипали електронні поштові скриньки клієнтів оновленнями щодо політики конфіденційності, в основному, щоб відповідати Загальному регламенту про захист даних (GDPR) – закону про конфіденційність у Європейському Союзі, який набув чинності в п'ятницю.

Під GDPR компаніям потрібно мати правову базу для збору особистих даних, таку як згода користувача, або отримати серйозні штрафи. Закон застосовується до компаній, які обробляють дані людей в ЄС, а це означає, що більшість американських компаній також підпадають під його вплив, пише видання Wired.

З наближенням крайнього терміну кількість електронних листів тільки збільшилась. Це спонукало критиків GDPR вказати на так звану перевтому від повідомлень як знак того, що регулювання є обтяжливим і що споживачам все одно байдуже щодо конфіденційності. Вони ставлять під сумнів факт, чи нова політика справді запропонує користувачам додатковий захист, повідомляє Wired.

Але посадовці, юристи та захисники конфіденційності Європейського Союзу наполягають на тому, що це не повинно бути так. GDPR мав поінформувати споживачів про те, які особисті дані збираються про них і з якою метою. Ідея полягала в тому, щоб стимулювати компанії мінімізувати кількість даних, які вони збирають. Згода повинна бути поінформованою, однозначною та вільною. Якщо люди не задоволені тим, як використовується їхня особиста інформація, це має припинитися, інформує видання.

Натомість багато захисників закону вважають, що компанії використовують ці електронні листи як спосіб уникнути основних принципів чіткого розкриття інформації. У деяких випадках їхні запити на згоду є непотрібними і стають схожими на спам, коли компанії і так вже мають законну підставу для отримання особистої інформації; в інших випадках організації використовують GDPR, щоб маскувати той факт, що вони взагалі ніколи не мали жодного права на особисті дані. Також є електронні листи, які, як видається, відкрито порушують закон – або загрожують закрити обліковий запис, якщо користувач не погоджується з новими умовами конфіденційності, або говорять, що інтерпретуватимуть мовчанку як згоду, йдеться в статті.

Автор підсумовує матеріал словами Жана-Пола Шмеца, генерального директора компанії Cliqz GmbH, німецького стартапу, який володіє браузером, орієнтованим на конфіденційність, а також інструментом, що перешкоджає відстеженню, Ghostery:

«Найкращі електронні листи згоди – це ті, які вам не потрібно надсилати, тому що ви не робите нічого, що цього вимагає».

Дивіться також: Одяг майбутнього: новітні технології ведуть до революції у світі моди