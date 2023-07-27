Еліна Світоліна: Це наша відповідальність нагадувати, що війна триває і що Україні потрібна допомога

Українська тенісистка Еліна Світоліна у Вашингтоні сказала, що вважає власною відповідальністю, як й інших спортсменів, використовувати свій голос на різних рівнях під час війни.

“Раніше, до війни я розповідала про красу України, про українську їжу, яку я так люблю. А зараз мова йде про ці жахливі речі, які відбуваються з нашими людьми, з дітьми та з нашими містами, які знищуються. Люди повинні розуміти, що війна триває, ми повинні нагадувати, що нам потрібна допомога щодня, тому я намагаюся використовувати свій голос з такою метою”, – сказала Світоліна під час розмови у аналітичному центрі Atlantic Council у Вашингтоні.

“Ми просто намагаємося бути згуртованими і робити все, що в наших силах”, – додала Світоліна про своїх колег, українських спортсменів. “Ми маємо позицію і вимагаємо поваги до неї”, – додала тенісистка, згадуючи відмови українських спортсменів потискати руки росіянам і білорусам, навіть під нейтральними прапорами.

Щодо російських і білоруських спортсменів, Світоліна сказала, що уряди використовують їх у власних медіа, у пропаганді. Крім того, після вторгнення Росії до України багато з них не висловили власної чіткої позиції. Тоді як Росія за сприяння Білорусі щодня вбиває українців, знищує чи викрадає дітей. І тому українці, за її словами, не можуть не зважати на національність суперників на полі змагань.

“Ми повинні виграти війну на усіх рівнях. Це починається із медіа і закінчується нашими жінками і чоловіками, які борються на лінії фронту. Ми робимо все можливе, щоб дати їм цю силу підтримки, щоб вони мали силу продовжувати боротьбу і повертати території, які ми, на жаль, втратили”, – наголосила Світоліна.

Вона також зауважила, що певна кількість спортсменів висловлювала підтримку Україні, але у приватних розмовах, та не були готові через страх чи з інших причин взяти на себе відповідальність заявити про цю підтримку публічно та вирішили стояти осторонь.

Світоліна також говорить про жертв пропаганди, які, наприклад, стверджували, що не було бомбардувань Одеси. Тоді як рідна бабуся спортсменки говорила з нею телефоном у той час, коли її будинок в Одесі здригався від вибухів. "Це жахливо, що пропаганда робить з людьми", - підкреслила тенісистка.

Спортсменка також розповіла, що разом з батьками (Еліна родом з Одеси) навчає свою 9-місячну доньку української мови. Батьки чоловіка своєю чергою навчають дівчинку французької.

“Бути сміливою, бути безстрашною і вміти боротися за те, у що віриш – я хочу, щоб вона мала ці цінності за свої”, – сказала Світоліна про те, чого б хотіла навчити свою доньку.

Вона також розповіла про роботу власної фундації, благодійні проекти для дітей - від евакуації до безпечних місць, організації змагань і до підтримки ментального здоров'я.

У Вашингтоні - вперше - Еліна Світоліна виступить на турнірі WTA 500.

"Я маю чіткі цілі, хочу здобути перемогу кожного разу, коли виходжу на змагання і хочу принести ці переможні відчуття для інших українців також. Це величезна мотивація для мене на щодень", - сказала Світоліна.

Як повідомляв Голос Америки, Еліна Світоліна підтримала фехтувальницю Ольгу Харлан, дискваліфіковану з Чемпіонату світу після відмови потиснути руку суперниці-росіянці після гри. Світоліна заявила, що услід за Федерацією тенісу інші спортивні федерації повинні поважати рішення українських спортсменів та їхню відмову щодо рукостискання з росіянами і білорусами.