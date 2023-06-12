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"Не хочу додавати болю" - письменниця Елізабет Ґілберт скасувала вихід своєї нової книжки на прохання українських читачів
Американська письменниця Елізабет Ґілберт оголосила, що відкладає заплановане видання своєї нової книжки, де дія відбувається в Росії, на прохання українських читачів. Про це авторка заявила у своєму відеозверненні, яке опублікувала у соціальних мережах.
"Минулого тижня я оголосила про вихід моєї нової книжки, роману The Snow Forest ("Сніговий ліс"), дія якої відбувається в глибинці Сибіру в середині минулого століття. В ній розповідається про групу людей, які вирішили залишити життя в суспільстві, щоб протистояти радянській владі та спробувати захистити природу від індустріалізації", - розповідає у зверненні письменниця.
Пані Ґілберт продовжує, що впродовж минулих вихідних вона отримала “величезний, масовий потік реакцій та відповідей від українських читачів, які висловлювали злість, горе, розчарування та біль через той факт, що я вирішила видати книжку - будь-яку книжку, незалежно від теми - в якій дія відбувається в Росії”.
“Я почула ці повідомлення. Я їх прочитала. І я їх поважаю”, - заявила американська письменниця, яка в минулому була журналісткою у низці американських журналів.
Врешті Ґілберт вирішила змінити оголошені раніше плани і зняла книжку із графіку публікації. “Зараз не час видавати цю книжку”, - підсумувала авторка.
“Я не хочу додати болю групі людей, яка вже пережила, і продовжує переживати жахливий екстремальний біль”, - зазначила Елізабет Ґілберт про український народ.
В Україні книги Елізабет Ґілберт неодноразово ставали бестселерами, зокрема, її видання “Їсти, молитися, кохати” (за мотивами якої знятий однойменний фільм), “Місто дівчат”, “Велика магія”, “Природа всіх речей” та інші. Принаймні шість її романів видало в українському перекладі Видавництво Старого Лева.
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- Голос Америки
Чекайте на масштабну танкову атаку - Бен Годжес про контрнаступ України
Повідомлення про бойові сутички на сході та півдні України викликали розмови про початок українського контрнаступу, але про те, що почався основний наступ можна буде говорити лише коли в бій підуть великі броньовані формування, вважає колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес.
Експерт очікує, що Україна застосує 500-750 броньованих машин на вузькій ділянці фронту. До формувань увійдуть українські, захоплені російські та західні машини. Наразі, вказує експерт в статті для СЕРА, участі сотень танків та машин бойової піхоти не видно.
ЗСУ ще не використали основні сили, каже і дослідник Королівського коледжу в Лондоні Майк Мартін. В коментарі для Forbes Мартін говорить - основна вісь атаки буде йти в напрямку Токмака, контроль над яким відкриває шлях до Мелітополя і дозволяє зашкодити російським поставкам до Криму.
Через важливість цього напрямку, саме тут Україна застосовує свою найкращу техніку, а росіяни чинять запеклий опір, вважає Мартін.
Україна втратила 16 американських машин піхоти Бредлі, із 109, які надав Вашингтон, але здобуває контроль над територією. Про це повідомляє Якуб Яновські, з розвідувальної агенції відкритих джерел Oryx. Ресурс повідомляє - Україна втратила майже 3 600 одиниць бойової техніки, а Росія більше 10 600 за час війни.
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МАГАТЕ представить Зеленському програму з подолання наслідків підриву Каховської ГЕС
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським представить програму з подолання наслідків підриву Каховської ГЕС.
"Їду в Україну для зустрічі із президентом Зеленським і представлення програми допомоги у ліквідації наслідків катастрофічної повені після знищення Каховської ГЕС. Оціню ситуацію на Запорізькій АЕС і проведу ротацію Місії МАГАТЕ у посиленому складі", - повідомив Гроссі у Twitter.
Напередодні в Міжнародній агенції з атомної енергетики повідомили, що експертам потрібен доступ до місця поблизу ЗАЕС, щоб з'ясувати причину значного падіння рівня води в резервуарі для охолодження шести об’єктів, зокрема реакторів і сховищ відпрацьованого палива.
Спершу після підриву Каховської дамби рівень води на вході Запорізької ТЕЦ для використання на АЕС був стабільним, однак пізніше експерти МАГАТЕ виявили, що рівень води там впав до 11 метрів, порівняно з майже 17 метрами до підриву дамби.
Повідомляється, що рівень води продовжує знижуватись. Висота рівня води є ключовим параметром для безперебійної роботи водяних насосів на ЗАЕС.
"Теплоелектростанція відіграє ключову роль у гарантуванні безпеки атомної електростанції за кілька кілометрів. Цілком розраховую, що найближчим часом наші експерти зможуть туди виїхати, щоб самостійно оцінити ситуацію, – заявив Гроссі. - Я також особисто порушу це важливе питання із (керівництвом - ред.) Запорізької атомної електростанції", що перебуває під російською окупацією.
Розподільчий пункт ЗТЕС у минулому використовувався для резервного живлення ЗАЕС, але його остання лінія досі недоступна, після відключення понад три місяці тому. Найбільша атомна електростанція в Європі тепер повністю покладається на свою єдину лінію електропередач, яку неодноразово відключали з початку військового конфлікту в лютому 2022 року.
Попри те, що ЗАЕС не виробляє електроенергію вже кілька місяців, вона все ще потребує доступу до води та електроенергії для охолодження та виконання інших важливих функцій безпеки, а також для уникнення ризику потенційного розплавлення палива та викиду радіоактивного матеріалу, повідомляє МАГАТЕ.
Все більше росіян знаходять притулок у Тбілісі. Як їх приймає Грузія?
Бар на даху Koshini пропонує місцеве вино та приголомшливий вид на Тбілісі. Клієнтура, яка п'є коктейлі, не модна місцева молодь, а росіяни.
"Люди тут бачать різницю між російським урядом і народом", — каже 30-річний Алексабд Клабуков із Санкт-Петербурга, який прибув сюди невдовзі після того, як війська його країни вторглися в Україну.
"Я не погоджувався з війною, — каже Клабуков і додає, — я відчуваю, що мені тут раді".
Антиросійські графіті, що вкривають вулиці Тбілісі, розповідають складнішу історію стосунків між двома країнами та народами. Грузини сприйняли нещодавній наплив росіян, таких як Клабуков, неоднозначно, віддзеркалюючи загальне уявлення країни про Росію.
Потепління відносин між правлячою партією "Грузинська мрія" та Москвою різко контрастує з непохитними проукраїнськими настроями на вулицях. Незважаючи на те, що уряд Грузії твердо заявляє про приєднання до Європейського Союзу та НАТО — цілі, які рішуче підтримує більшість грузин — уряд нарощує економічні зв’язки з Росією. А аналітики та критики кажуть, що Грузія відходить від мрії про ЄС.
"Ми перебуваємо під величезним тиском і є великий, великий ризик нападу", — каже депутат від "Грузинської мрії" Ніколоз Самхарадзе, пояснюючи "прагматичну" позицію своєї партії щодо сусідньої країни. - Тому ми повинні йти по дуже тонкій лінії".
Безліч критиків партії бачать речі інакше. Деякі також припускають, що засновник "Грузинської мрії", колишній прем’єр-міністр Бідзіна Іванішвілі, який заробив значну частину своїх статків в Росії, ймовірно, веде країну до Москви.
У партії категорично заперечують будь-яку причетність Іванішвілі, який формально пішов з політики у 2021 році. "Грузинський уряд обрав російську сторону, — каже Георгій Вашадзе, голова опозиційної партії "Розбудовник стратегії". - Публічно "Грузинська мрія" каже, що вони прозахідні. Але їхні дії є антизахідними та проросійськими".
Підтримка України
Присутність Росії очевидна за 100 кілометрів від столиці, де спостерігачі ЄС допомагають підтримувати стабільність. Російська вантажівка з вантажами їде звивистою дорогою до села Хурвалеті, розрізаного навпіл попереднім вторгненням Кремля.
В 2008 році Грузія билась і програла у короткій війні, яка зашкодила дипломатичним відносинам з Росією. Сьогодні 20% території Грузії, включаючи половину Хурвалеті, контролюють підтримувані Москвою сепаратисти.
Самхарадзе з "Грузинської мрії" під час війни був підлітком. "Як покоління, яке виросло з цим, ми відчуваємо відповідальність запобігти будь-якому подібному сценарію", — каже він, пояснюючи обережну позицію своєї партії щодо Москви.
Але в селищі Церовані, де перебували тисячі грузин, переміщених через той конфлікт, Нана Чкареулі з Південної Осетії робить інший висновок. Вона все ще мріє, що її регіон зрештою повернеться під владу Грузії.
Але не завдяки Росії. "Кожен день ми підтримуємо Україну і спостерігаємо за тим, що відбувається, — каже Чкареулі. - Якщо Україна виграє, у нас буде більше шансів. Якщо ні, у нас не буде шансів".
Деякі росіяни тут також підтримують Київ. Приблизно 100 000 приїхали до Грузії після війни в Україні з ділових чи політичних причин. Інші прибули у попередні роки, вважаючи країну надійним притулком від дедалі більш репресивного Кремля.
"Грузія - центр спільноти політичних емігрантів", — каже Єгор Куроптєв, який прибув до Тбілісі майже десять років тому. Сьогодні він очолює представництво фонду "Вільна Росія" на Південному Кавказі, який підтримує російських політичних емігрантів.
Як і Клабуков з бару Кошині, він каже, що грузини здебільшого добре ставилися до них, хоча стосунки зіпсувалися на початку минулого року.
Коли російські емігранти почали приєднуватися до антивоєнних демонстрацій у Тбілісі, справи пішли на краще, каже Куроптєв.
"Грузини побачили, що вони не монстри, — каже він про російських переселенців, — вони нормальні".
Не всі поділяють цю думку. Графіті на стінах і тротуарах Тбілісі, закликають росіян залишити місто, а їх лідеру, Путіну, дають кольорові прізвиська. Хоча російські переселенці влили мільйони в економіку Грузії, вони також підняли ціни, що спричинило невдоволення серед місцевих. На чорноморському курорті Батумі елітні багатоповерхівки розміщують оголошення про продаж квартир російською мовою.
"Багато росіян тут пропутінські, — стверджує Іркалі Міріанашвілі, ІТ-фахівець із Тбілісі, висловлюючи одну популярну підозру. - Якщо їх тут буде багато, це буде небезпечно для Грузії. Ми маленька країна".
Прибутки з війни
Після вторгнення в Україну Росія стала одним із головних торгових партнерів Грузії. У лютневому звіті Transparency International Georgia йдеться, що минулого року країна заробила 3,6 мільярда доларів через грошові перекази, туризм та експорт з Росії — утричі більше, ніж у 2021 році.
Проте люди більше підтримують розмежування. Вересневе опитування американської некомерційної організації Міжнародний республіканський інститут показало, що більшість грузин вважають Росію найбільшою політичною та економічною загрозою для своєї країни. Приблизно половина з підозрою ставиться до потепління відносин Тбілісі з Москвою. Навпаки, опитування показують масову підтримку приєднання до ЄС.
Минулого року ЄС надав статус кандидата Україні та Молдові, але не Грузії, поставивши натомість десяток умов, які повинен виконати уряд. Брюссель має намір оцінити прогрес Грузії до кінця цього року. Спостерігачі сумніваються в тому, що Тбілісі виконав більшість умов. Натомість останні події свідчать про те, що Грузія може рухатися у протилежному напрямку.
У березні тисячі грузин протестували проти законодавства, яке вимагає від ЗМІ та неурядових груп реєструватися як так звані "агенти іноземного впливу", якщо 20% або більше їхніх коштів надходять із іноземних джерел. Уряд зрештою відмовився від законопроекту, який, на думку критиків, повторював заходи Росії із придушення громадянського суспільства.
Відновлення прямих рейсів з Москви до Тбілісі минулого місяця викликало нові протести. Самхарадзе з "Грузинської мрії" каже, що Москва мала намір "зменшити" шанси Грузії на отримання кандидата в ЄС. Однак він не пояснив, чому Тбілісі погодився на рейси, які, як і очікувалося, викликали критику ЄС.
"Єдине, про що вони дбають, — це залишитися при владі", — каже Георгій Мелашвілі, голова неурядової групи Європейсько-Грузинський інститут, про правлячу партію, яка, тим не менш, залишається популярнішою за роздроблену опозицію.
"Вони зроблять буквально все, щоб зберегти свою владу над країною, включаючи спроби зберегти добрі відносини з Росією", - додає він.
Іраклій Порчхідзе, віце-президент Грузинського інституту стратегічних досліджень у Тбілісі, також описує дії правлячої партії як спроби "утримати владу".
"Їхнє серце не з Україною, і це може бути стратегічною помилкою", – каже він про "Грузинську мрію". Це буде особливо актуально, якщо підтримуваний Заходом Київ виграє війну.
- Голос Америки
У Москві заарештували американського музиканта за звинуваченням у торгівлі наркотиками
Держдеп США підтвердив затримання у Москві американського громадянина Тревіса Майкла Ліка за звинуваченням у торгівлі наркотиками.
Його появу в суді показали на російському державному телебаченні. Невідомо, чи був у Ліка адвокат, пише Reuters. Під час винесення обвинувачення були присутні працівники посольства США.
"Коли громадянина США затримують за кордоном, Департамент намагається якнайшвидше отримати консульський доступ і працює над наданням усієї відповідної консульської допомоги, - повідомив речник Департаменту для Reuters. - Ми продовжуватимемо уважно стежити за справою".
51-річний Лік, американський музикант і колишній десантник, раніше був автором пісень і музикантом російської рок-групи LoviNoch. Він приїхав до Москви і працював учителем англійської мови та допомагав перекладати пісні для російських груп.
Московський суд вирішив залишити його під вартою до 6 серпня. Раніше російський телеканал показав його затримання, де він лежав на підлозі в спідній білизні із зачепленими за спиною руками. Канал заявив, що в квартирі Ліка "знайшли підозрілу речовину", йому може загрожувати до 12 років позбавлення свободи.
У грудні минулого року американську баскетболістку Брітні Грайнер звільнили після обміну ув’язненими. Раніше її засудили до дев’яти років колонії за звинуваченнями у незаконному перевезенні наркотичних речовин - Вашингтон назвав цей вирок "надмірним і невідповідним".
Пол Вілан, колишній морський піхотинець США, відбуває 16-річний термін у російській виправній колонії після того, як його засудили за звинуваченнями в шпигунстві, які Вашингтон також вважає фальсифікацією.
Репортера Wall Street Journal Евана Гершковича, громадянина США, заарештували в березні за звинуваченнями в шпигунстві, які він, газета і Вашингтон заперечують.
У статті використано матеріали Reuters
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