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Елізабет Воррен оголосила про початок своєї передвиборчої кампанії на президентських виборах-2020

Елізабет Воррен

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У суботу офіційно оголосила про початок своєї передвиборчої кампанії на президентських виборах 2020-го року сенаторка від штату Массачусетс Елізабет Воррен.

"Ми маємо забрати владу у Вашингтоні від тих, в кого багато грошей та зв’язків, та повернути її людям", - заявила Воррен.

Її опоненти, включно із президентом, звинувачують Воррен у тому, що вона приписувала собі індіанське походження, насправді не маючи ніякого відношення до тубільного населення Північної Америки. Сенаторка неодноразово вибачалася за цю історію. За її словами, вона вважала, що її предки походять від індіанців через «сімейні легенди».

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