Як Ілон Маск став Ілоном Маском

28 червня Ілону Маску виповнилося 48 років.

Він - підприємець, інженер, винахідник, інвестор та мільярдер. Маск посідає 40-ву сходинку рейтингу найбагатщих людей світу за версією Форбс. Його статки оцінюються у 19 мільярдів доларів. Маск відомий своїми амбітними ідеями, багато з яких він вже зміг втілити в життя. Та його шлях до успіху не був легким.

Мене виховали книжки. Книжки, а вже потім батьки

Ілон Рів Маск народився 28 червня 1971 року у Південно-Африканській Республіці. Його мати – дієтолог та модель, батько – інженер. У нього є брат Кімбал та сестра Тоска. Коли Ілону було 9 років, батьки розлучилися.

В інтерв’ю телешоу «60 хвилин» на каналі CBS Маск розповідав, що його дитинство не було щасливим.

В школі над ним знущалися та били. Саме тому він почав займатися карате, дзюдо та боротьбою. Вдома теж було нелегко. Маск неодноразово розповідав, що батько принижував його.

Маск захоплювався читанням та програмуванням. «Мене виховали книжки. Книжки, а вже потім батьки», - сказав він в інтерв’ю американському журналу Rolling Stone. У 12 років він створив гру на космічну тематику та продав її за $500.

У 17 Маск переїхав до Канади та вступив до Королівського університету в Онтаріо. Через 2 роки перевівся до Пенсільванського університету в США. Там отримав дипломи з економіки та фізики. У 24 роки Маск став аспірантом при Стенфордському університеті, але кинув навчання, щоб заснувати разом із братом стартап.

Ілон та Кімбал Маск заснували Zip2 Corporation у 1995 році. Компанія виробляла програмне забезпечення для онлайн-видань. Через 4 роки компанію було продано за 307 мільйонів доларів.