Як Ілон Маск став Ілоном Маском

28 червня Ілону Маску виповнилося 48 років.
Він - підприємець, інженер, винахідник, інвестор та мільярдер. Маск посідає 40-ву сходинку рейтингу найбагатщих людей світу за версією Форбс. Його статки оцінюються у 19 мільярдів доларів. Маск відомий своїми амбітними ідеями, багато з яких він вже зміг втілити в життя. Та його шлях до успіху не був легким.
Мене виховали книжки. Книжки, а вже потім батьки
Ілон Рів Маск народився 28 червня 1971 року у Південно-Африканській Республіці. Його мати – дієтолог та модель, батько – інженер. У нього є брат Кімбал та сестра Тоска. Коли Ілону було 9 років, батьки розлучилися.
В інтерв’ю телешоу «60 хвилин» на каналі CBS Маск розповідав, що його дитинство не було щасливим.
В школі над ним знущалися та били. Саме тому він почав займатися карате, дзюдо та боротьбою. Вдома теж було нелегко. Маск неодноразово розповідав, що батько принижував його.
Маск захоплювався читанням та програмуванням. «Мене виховали книжки. Книжки, а вже потім батьки», - сказав він в інтерв’ю американському журналу Rolling Stone. У 12 років він створив гру на космічну тематику та продав її за $500.
У 17 Маск переїхав до Канади та вступив до Королівського університету в Онтаріо. Через 2 роки перевівся до Пенсільванського університету в США. Там отримав дипломи з економіки та фізики. У 24 роки Маск став аспірантом при Стенфордському університеті, але кинув навчання, щоб заснувати разом із братом стартап.
Ілон та Кімбал Маск заснували Zip2 Corporation у 1995 році. Компанія виробляла програмне забезпечення для онлайн-видань. Через 4 роки компанію було продано за 307 мільйонів доларів.
У 1999 Ілон Маск був одним із засновників компанії онлайн-платежів x.com, яка згодом об’єдналася в PayPal. У 2002-му eBay купив PayPal за 1,5 мільярдів доларів. На той момент Маск володів 11% акцій компанії.
У 2002-му Маск заснував SpaceX. Компанія займається розробкою та запуском ракет та космічних апаратів.
На виставці індустрії відео-ігор E3 Coliseum 2019, яка пройшла в Лос-Анджелесі 11-13 червня, Ілон Маск розповів про те, звідки він брав гроші на інвестиції в компанії SpaceX, Tesla і SolarCity.
“Отже, я взяв усі гроші, які я отримав від PayPal, і вклав їх у SpaceX, у створення компаній SpaceX, Tesla і SolarCity. Спочатку я вирішив, що збережу половину грошей, а іншу половину витрачу на ці божевільні проекти, які, ймовірно, проваляться. Нажаль, [на ці компанії] потрібні були усі гроші, тож знов я повинен був витратити на них усі гроші. Тоді у мене не було будинку, мені доводилося позичати гроші на оплату оренди. Це було досить важко. Це було у 2008-му. А потім нам вдалося скласти все докупи, щоб здійснити четвертий запуск SpaceX, і все спрацювало. Якби не спрацювало, це зруйнувало б SpaceX, довіра була б зруйнована, і не було б тоді можливості зібрати гроші для Tesla, і ми б тоді тут сьогодні не були, або такого фіналу не було б”.
SpaceX прагне зменшити витрати на польоти в космос, а основна мета компанії - розвиток космічних технологій для подальшої колонізації Марса. Компанія Маска має контракт з агенцією NASA на постачання вантажів до МКС.
У 2003 підприємець заснував компанію Tesla Motors, яка виробляє електромобілі. У 2008 компанія випустила перший автомобіль Tesla Roadster. Далі були моделі Tesla Model S, Tesla Model Х, Tesla Model 3. В планах на майбутнє: кросовер Tesla Model Y, вантажівка Tesla Semi, новий спорткар Tesla Roadster.
Але все це дається компанії та її засновнику нелегко. Tesla Motors часто піддавалась критиці церез неспроможність вчасно виконувати замовлення. У 2018 році Комісія США з цінних паперів та бірж подала до суду на Маска після його заяв про можливість викупу акцій компанії Tesla. В рамках домовленності у цій справі, Маск погодився сплатити штраф у розмірі 20 мільйонів доларів та залишити посаду виконавчого директора у компанії щонайменше на термін у три роки.
Маск є також інвестором компанії SolarCity, яка виготовляє сонячні батареї та будує електрозаправні станції для машин Tesla.
У 2016 році Маск заснував The Boring Company – інфраструктурний проект, що має на меті побудувати тунелі, якими можна буде надшвидко пересуватися в містах.
Що ж до особистого життя, Ілон Маск був одружений тричі. Від першої дружини Джастін (Вільсон) Маск у Ілона Маска було шестеро дітей. Одна дитина померла у віці 10 тижнів. Пізніше у Маска було два шлюби з кіноактрисою Талулою Райлі.
28 червня Ілону Маску виповнилося 48 років. Напередодні в Твіттері його питали, як він буде святкувати. "Працювати над проблемою глобальної логістики Tesla", - відповів він.
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