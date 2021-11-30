Як емігрант з Одеси працевлаштовує колишніх американських в'язнів

У Сан-Франциско емігрант з Одеси заснував соціальний стартап зі створення меблів. Предмети інтер'єру майструють колишні в'язні.

Стильні столики для комп'ютерів, етажерки – це вироби американського стартапу “Формер”, в перекладі з англійської - колишній. Ці меблі майструють колишні в'язні американських тюрем. Ідея соціального стартапу належить Саші Плотітці, американцю родом з Одеси, який з семи років живе у Сан-Франциско. Чоловік задумав зробити бізнес, де може застосувати свою пристрасть.

“Я хотів з’ясувати, як створити бізнес-модель, в якій я можу використовувати свій досвід і навички, і пристрасть до дизайну, і водночас віддавати.” – розповів Саша Плотітца, засновник стартапу “Формер”.

Так вирішив створити свою лінійку меблів. Залишилось лише придумати як “віддавати” і Саші спало на думку неординарне рішення.

“Я почав думати про те, кому я можу дати можливості? І саме тоді я почав думати про людей, які раніше були ув’язненими, які відчувають багато перешкод, і одна з речей, яка їм потрібна, — це робота. Деякі з них мають потрібні навички. Дехто з них навчається користуватися обладнанням в деревообробному цеху в'язницях, і тому вони могли б використовувати свої навички та отримати можливість для працевлаштування.”

Луїс Мігель Бермудес старший, американець мексиканського походження, відсидів кілька термінів у місцях позбавлення волі починаючи з 13 річного віку.

“Підлітком робив дурниці, не дотримувався законів, потрапляв в халепи та так опинився в ув’язненні, сидів, проходив випробувальний термін, порушував, повертався і так далі, - просто цикл, який тримає вас на цьому повідку.” – розповідає Луїс Мігель Бермудес, працівник “Формeр”, колишній в'язень.

Останній раз відсидів за напад на працівника поліції. Рік тому, як вийшов з в’язниці вирішив нарешті змінити своє життя та зіткнувся з найбільшим викликом – знайти роботу з кримінальним минулим. Роботу, яка б ще й дала можливість вижити в одному із найдорожчих міст Америки.

“Я був учасником програми для колишніх в'язнів “Готові до життя” I там почув про "Формер". І один із посередників, який знає Сашу, дав мені знати що той наймав людей. Тож я сказав: дозвольте мені спробувати. Тож я прийшов і ми поговорили, і мені подобається атмосфера. Мені особливо подобається ідея, яка стоїть за тим, що ми тут робимо” – розповідає Луїс Мігель Бермудес, працівник “Формер”, колишній в'язень.

Тож уже кілька місяців Луїс чистить і обробляє дерево, витягає цвяхи, складає і фарбує меблі. Дизайни ж розробляє Саша. Каже, “Формер” розпочав роботу у березні 2020 - на початку пандемії коронавірусу. І попри труднощі та навіть думки закрити бізнес - Саша не відступив. За рік тут встигло попрацювати щонайменше 10 колишніх судимих. І він не перестає набирати працівників.

“Якщо є вакансія, я зазвичай надсилаю електронного листа до своєї бази даних. І існує приблизно 70 різних організацій або людей, яких я знаю, які перебувають у цьому світі “повернення” до суспільства. Я кажу: привіт, є можливість працевлаштуватися, якщо ви знаєте когось,, дай мені знати. І так я отримаю, рекомендації.” – розповів Саша Плотітца, засновник стартапу “Формер”

Так Саша майструє не лише меблі, а й допомагає людям зі судимістю відбудувати життя.

“Ми зробили помилку, Ми відсиділи свій термін. Тепер ми повертаємося до життя. Однак це все ще висить у нас над головою. Нас дискримінують, тому що ми зробили помилку. Ви знаєте такі можливості є ключовими для реабілітаційного руху, просто створюючи стабільність для людей, яким кидали виклик протягом усього їхнього життя. і дати їм те, чим вони можуть пишатися,” – розповів Луїс Мігель Бермудес, працівник “Формер”, колишній в'язень .

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