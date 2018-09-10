Міністр енергетики США проведе переговори з Росією перед запровадженням нових санкцій проти Ірану

Міністр енергетики США Рік Перрі планує провести зустрічі з представниками Саудівської Аравії та Росії, повідомляє Reuters з посиланням на поінформовані джерела. Адміністрація Трампа намагається закликати країни, які видобувають нафту підтримувати обсяги видобутку на час поновлення санкцій проти поставок нафти з Ірану.

В понеділок, Перрі зустрічається з Халідом аль-Фаліхом, міністром енергетики Саудівської Аравії, найбільшого експортера нафти в світі. Зустріч відбудеться в Вашингтоні, повідомляє Reuters.

Міністр енергетики США також зустрінеться з міністром енергетики росії Олександром Новаком у Москві в четвер. Цю інформацію Reuters підтвердили джерела в уряді США.

Цей візит стане першим візитом високого рівня між двома країнами після зустрічі Трампа та Путіна в Гельсінкі. Раніше, посадовці США та Росії регулярно зустрічались для обговорення питань в сфері енергетики. Ці зустрічі припинились після незаконної анексії Криму Росією в 2014 році.

Очікується, що Перрі та Новак, які минулого разу зустрічались в червні в Вашингтоні, обговорять проект з будівництва трубопроводу "Північний потік 2", а також динаміку світових цін на нафту в контексті співпраці з ОРЕС.

Президент Трамп вийшов з ядерної угоди з членом ОРЕС Іраном в травні. В листопаді адміністрація США планує поновити санкції на поставки нафти з Ірану і переконує країни-споживачі зменшити споживання іранської нафти до нуля. Деякі країни, включаючи Індію, вже скоротили закупівлі іранської нафти.

Посадовці ОРЕС планують провести зустріч наприкінці цього місяця, щоб обговорити можливості збільшення видобутку у розвиток червневого рішення групи дещо наростити обсяги видобутку.

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