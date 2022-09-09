Блінкен: Європа має шанс раз і назавжди, позбутись енергозалежності від Росії

Збройні сили України за останні кілька днів просунулись на херсонському та харківському напрямках, згідно з даними Міноборони Британії. У той же час, незважаючи на ці зміни лінії фронту, секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що війна буде довгою та виснажливою, тому Україна, як ніколи, потребує підтримки союзників.

Про те, де зупиняться українські військові та чи можливі перемовини з Росією Данілов розповів в інтерв’ю Ірині Соломко.

Ірина Соломко: Хотіла би розпочати нашу розмову з подій на херсонському напрямку. На початку контрнаступу були повідомлення про це, Facebook гудів, проте, це швидко припинилося. Наразі інформація щодо дій ЗСУ практично відсутня. Влада вирішили змінити тактику? В той же час Росія використовує цю паузу на свою користь, каже, що наступ ЗСУ провалився. Де баланс в комунікації, і чи можете ви все ж таки повідомити якісь деталі контрнаступу?

Олексій Данілов: Ми маємо дві з половиною тисячі кілометрів фронту. Там кожного дня відбуваються ті чи інші події. Це справа Верховного головнокомандувача та командуючого Збройних сил України... Це справа наших військових – де, коли та у якій спосіб вони роблять ті чи інші операції.

Треба набратися терпіння. Ми віримо нашому Верховному головнокомандувачу, віримо Збройним силам. Ми розуміємо, чим вони займаються. Вони вже неодноразово доводили, що справляються з поставленими задачами. Тому давайте спокійно чекати. І коли прийде на це час, ми все дізнаємося.

Я можу нагадати, що, на превеликий жаль, на початку лютого весь світ без виключення вважав, що 3-5 днів і нашої країни не буде існувати. Проте, я завжди казав і кажу – наша країна переможе, ми звільнимо усі свої території, включно з Кримом, Донецькою та Луганською областями, де зараз ці терористи знаходяться. Вони всі, без винятку, будуть знищені. Їм немає, що тут робити.

Тому, коли нам там почали закидати, що ми готувалися, не готувалися… Почали щось там говорити… Я можу сказати, що якби ми не готувалися, то російські танки були би вже у Варшаві, Празі та Берліні. Ми зараз боремося фактично з сучасними фашизмом, який представляє собою режим Путіна.

І.С.: Як би ви могли прокоментувати цю хвилю повідомлень у західних медіа, що Україна не готувалася. Чому, на вашу думку це питання виникло саме зараз?

О.Д.: Російська Федерація постійно проводить свої інформаційні спецоперації . Це їхнє таке покликання та завдання. Їхні служби, які у величезній кількості працюють на території Європи та інших країн, починають піднімати питання, які взагалі не треба підіймати.

Тільки ми розуміли та знали, як ми готуємося, чим займаємося, що ми робимо, аби протистояти тій навалі, як посунула на нас 24 лютого. Інша справа, що ця інформація була в абсолютно закритому режимі і доводилася тільки до тих, кому це було потрібно.

Ми не могли роздмухувати та накручувати суспільство. Бо перше завдання, яке мав Путін, це посіяти хаос в Україні. Це завдання він ставив практично з листопада минулого року. Вони хитали внутрішню ситуацію.

До такої великої війни підготуватися фактично неможливо

До такої великої війни підготуватися фактично неможливо. Ви маєте підготувати суспільство. Воно має бути максимально національно-патріотично налаштоване. Маєте боротися з п'ятою колоною. І ми це зробили. Військова складова – це взагалі окрема річ, про яку знали одиниці.

Чи складно нам? Так, складно… Було вкрай складно у перші дні. Чому? Тому що в нас ніхто не вірив, не вірив у те, що ми здатні боротися та перемагати ворога на полі бою. Та інформація, про яку казали нам, починаючи з листопада, вона не була таємницею. Про це говорили в суспільстві, гудів, як ви кажете, Facebook. Про це говорили та дискутували, але ми готувалися.

І.С.: Лунають різні експертні оцінки щодо тривалості активної фази війни. Нещодавно, один з європейських експертів заявив, що вона буде до пізньої осені, ще 5-7 тижнів, а потім через погоду, ситуацію заморозиться. Ви з цим погоджуєтеся? Бо від влади лунають різні прогнози.

У нас ніхто не вірив. Світ не вірив у те, що ми здатні боротися та перемагати ворога на полі бою

О.Д.: Це буде важка, складна війна. Але це наша робота, яку ми маємо виконати спільно з нашими партнерами на відмінно. Аби закінчити та поставити крапку врешті-решт у питанні впливу Росії на найближчих сусідів. Щоб у РФ взагалі пропало бажання займатися такими речами та пхати свого носа до України, розповідати, як нам треба жити.

Що стосується термінів. Це непросте питання. Це не питання на день чи на два, тиждень або місяць. Це питання, яке займе набагато більше часу, з урахуванням того, що Російська Федерація велика за площею країна. Там є величезна кількість колонізованих народів, яких вона на сьогодні використовує в цій війні. Коли Росія, нарешті, позбавитися своїх колоній, які вона нахапала у ХІХ-ХХ століттях, тоді ми побачимо справжню територію Росії. Все це розлетиться.

Інша справа, що буде дуже важко. І тут допомога партнерів є визначальною. І чим швидше вона буде надходити, чим якісніше буде зброя, тим краще ми зможемо впоратися з ворогом.

І.С.: Чи відчуваєте ви втому партнерів від теми війни та України. Як можна покращити комунікацію та допомогу?

О.Д.: Втому партнерів ми не бачимо. Це ще один напрямок інформаційної операції, яку відпрацьовує РФ.

І.С.: Одна з загроз – це проведення "референдуму", зокрема на території Херсонської області. Його кілька разів переносили, але росіяни готуються. Наступ на Херсон, чи пов’язаний він з тим, аби запобігти росіянам провести "референдум"?

О.Д.: "Референдум" на якій території вони проводять? Вони не мають жодного права проводити будь-що на території суверенної країни - України. Вони вже один провели, наслідки відчутні. Вони хочуть ще провести? Хай спробують.

Вони ж його лише для себе проводять. У чому тут справа? Якщо немає зовнішнього ворога в Росії, ця штучна країна розвалюється як картковий будинок. І в цьому є для них проблема. Їм постійно потрібен ворог, щоб було проти кого та чого боротися. Я перепрошую, але там 75% людей не мають теплих туалетів. Так ви країною своєю займіться, що ж ви лізете постійно сюди?!

І.С.: Тобто, наскільки я зрозуміла з вашої відповіді, ви не вважаєте це загрозою. Проте, деякі експерти кажуть, що після референдуму Росія може включити Херсонську область до складу Росії, і це вже буде зовсім інший юридичний статус території.

О.Д.: Хай тоді включать Німеччину до складу РФ, Францію, Бордо…

І.С.: Якщо говорити про внутрішню ситуацію в Україні, наскільки вона все-таки стабільна з точки зору російського впливу?

О.Д.: Ми вичистимо нашу країну від тих щурів російських, які, на превеликий жаль, ще бігають нашими колодязями, і пробують робити тут певні процеси. Ми їх усіх обов’язково відправимо або у в’язницю, або назад до Росії.

І.С.: Значна частина цього впливу - це фінансовий вплив. Кілька днів тому ВАКС виніс рішення щодо конфіскації майна російського оліграха Володимира Євтушенкова. РНБО в контексті санкцій та усіх інших цих процесів відіграє ключову роль. Наразі є чотири рішення РНБО, але там не так багато прізвищ конкретних російських оліграхів. Чому так повільно відбувається робота?

Якщо Росія залишиться в тому вигляді, в якому вона є, це лише питання часу, коли вона зможе почати ще одну війну

О.Д.: У нас є 81 подання, яке вже на сьогодні є відпрацьованим. Частину зараз закінчує міжвідомча група, яка була створена при Кабінеті міністрів. Перший віце-прем'єр-міністр Юлія Свириденко очолює цю групу. Робота триває.

Інша справа у тому, шо тут треба все перевірити до останньої коми. Бо мова йде не тільки про санкції, а й про вилучення активів та майна. А це вже зовсім інші речі. І для того, щоб не давати їм можливості далі оскаржувати наші рішення, у тому числі в судах іншої юрисдикції, в тому числі і європейської, ми маємо все зробити у такий спосіб, щоб усі документи були бездоганні.

Я можу також сказати, що законодавець прийняв зміни до законодавства. Вони так само вплинули на цей процес. Проте, він на жоден день не зупинявся. Більш того, я впевнений, що найближчим часом ми зробимо так, щоб усі санкції, які прийняли Велика Британія, США та інші партнери, були віддзеркалені у наших рішеннях.

І.С.: Щодо притягнення Росії до відповідальності в контексті економічних злочинів, які мають місце по відношенню до українських громадян на тимчасово окупованих територіях. Я мала розмову з фермером, господарство якого наразі на окуповані території. Він не може звернутися до суду та захистити свої права, бо РНБО не прийняло рішення про статус цих територій.

О.Д.: На сьогоднішній день норма, про яку ви кажете, є в нашому законодавстві. Що саме Рада нацбезпеки і оборони приймає рішення про ті чи інші території, які є окупованими. Але я казав вже про дві з половиною тисячі кілометрів лінії фронту. Це рухлива річ. І ми не можемо кожного дня приймати рішення щодо населених пунктів. Там є питання, і ми з ними розбираємося, як зробити так, щоб це було в автоматичному режимі. І це допомогло наших громадянам у вирішенні тих питань, про які ви згадали.

І.С.: Яким ви бачите закінчення цієї війни? І чи допомагає Україні те, що, згідно з останніми опитуваннями, рівень підтримки війни росіянами знижується.

О.Д.: Закінчення війни – це звільнення всіх наших територій. Але ми маємо зрозуміти: якщо Росія залишиться в тому вигляді, в якому вона є, то це лише питання часу, коли вона зможе почати ще одну війну. Тому наше завдання – зробити Росію такою, щоб у неї не було навіть бажання думати, що вона може нападати на сусідів, тим паче у такій спосіб, як вона зробила по відношенню до нашої країни.

І.С.: Так, а де тоді ЗСУ все ж таки зупинитися: в Криму, в Москві?

О.Д.: ЗСУ зупиниться там, де будуть закінчуватися наші інтереси. І це буде залежати від багатьох обставин.

І.С.: Чи бачите ви сьогодні поле для перемовин з Росією?

О.Д.: Як тільки ми звільнимо усі наші територію, потім ми зможемо про щось з ними говорити.