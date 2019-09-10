Міністерство енергетики США направить в Україну експертну делегацію, щоб допомогти підготуватись до енергетичних викликів цієї зими та зменшити вразливість від перебоїв у енергопостачанні з боку Росії, повідомило посольство США в Україні.
Енергетичні експети прокоментували приїзд Міністерства енергетики США в Україну. Відео
Оголошення прозвучало за тиждень до того, як у Брюсселі відбудуться тристоронні переговори між Україною, Росією та Єврокомісією - про те, як уникнути можливої газової кризи цієї зими. Що означає приїзд американської делегації в Україну?
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