Росія хоче політично та економічно зламати Україну – Кріс Мерфі на слуханнях у Сенаті

У Комітеті Сенату США з питань міжнародних відносин у вівторок проходили слухання з питання енергетичної незалежності України

Сенатори США закликали уряд Дональда Трампа допомогти Україні встановити енергетичну незалежність від Росії, і заблокувати проект трубопроводу Північний потік-2, який може доставляти російський газ в Європу в обхід України.

Виступаючи на слуханнях у Сенатському комітеті з міжнародних відносин сенатор-демократ від штату Коннектикут Кріс Мерфі вказав на те, що представники Державного департаменту говорять, що США витрачають 60 мільйонів доларів на посилення енергетичної безпеки в Україні, і це насправді більше, ніж у будь-якій іншій країні. У той же час адміністрація попросила 4 мільярди 800 мільйонів доларів на оборону в рамках програми Американської ініціативи запевнення Європи на цей рік, - сказав сенатор.

«Я порахував, і достатньо сказати, що ми глибоко помиляємось щодо природи загрози Україні. Росія не хоче заволодіти Україною за допомогою війська. Вона хоче політично та економічно зламати Україну. І вона хоче використати енергетику як знаряддя…Я думаю, ми цілком не розуміємо звідки походять справжні загрози для України», - заявив сенатор Кріс Мерфі.

Заступник помічника державного секретаря Джон Маккеррік наголосив, що США продовжують протистояти проектам, які підтримують енергетичну залежність від Росії, в тому числі проект Північний потік-2 та Турецький потік.

«Росія має виключно політичні цілі. І ці проекти дозволять Росії реалізувати свої погрози знищити Україну як країну-транзитера газу. Це позбавить Україну не тільки понад 2 мільярдів доларів щорічного доходу, але і життєво важливого символічного зв’язку із Заходом. Якщо Північний потік буде збудований, 75-80 відсотків газу буде надходити від Росії в Європу лише через один трубопровід. А це може призвести то перевантаження, що значною мірою посилить уразливість Європи перед перебоями поставок, чи то випадкових, чи то навмисних», - заявив представник Держдепу Джон Маккеррік.

Заступник помічника держсекретаря додав, що США вітають скептицизм та відкриту опозицію цим нерозумним проектам з боку Європу.

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