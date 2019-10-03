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Міністр енергетики США співпрацюватиме з Конгресом з питань України

Рік Перрі

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Міністр енергетики США Рік Перрі запевнив Конгрес, що співпрацюватиме зі слідством, яке проводять комітети Палати представників США.

"Я коротко зазначу, що ми співпрацюватимемо з Конгресом і дамо відповідь на всі їх питання", - заявив Перрі, пише CNN.

Перрі щонайменше три рази зустрічався з українським президентом Володимиром Зеленським і Конгрес зацікавила його роль в контексті розслідувань, що ведуть демократи і які можуть призвести до імпічменту Трампа. Центральним об'єктом розслідування Конгресу є скарга, подана представником американської розвідки в рамках програми захисту для викривачів корупції. Автор скарги звинувачує президента США Дональда Трампа у тому, що той, буцімто, тистув на владу в Україні, щоб отримати негативну інформацію на свого політичного суперника Джо Байдена. Скаржник відзначає, що рівень представництва США на інавгурації Зеленського було знижено з рівня віце-президента до міністра енергетики і це було політично вмотивоване рішення.

/**/ /**/ /**/ Делегація США із президентом України Володимиром Зеленським перед урочистою церемонією інавгурації
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У відповідь на запитання преси про те чому, на його думку, Перрі замінив Пенса на інавгурації, Перрі віджартувався: "Гадаю, це тому, що я настільки гарний член Кабінету, дуже здібний і, можливо, дуже поінформований про енергетику".

У вівторок сенатор-демократ Боб Менендес надіслав лист до Перрі з питаннями стосовно його зустрічей з Зеленським.

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Держсекретар США Майк Помпео підтвердив, що був присутній під час розмови Трампа з Зеленським 25 липня. Відео

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